Apple et Jony Ive auraient décidé de ne pas travailler ensemble

Si le parcours de Jony Ive avec Apple s’est terminé il y a trois ans, ce n’était pas vraiment une fin puisqu’il a continué à travailler avec Apple sur une base contractuelle. Il semble que cette relation touche officiellement à sa fin, car la rumeur veut que Jony Ive ne travaille plus avec Apple, faisant ainsi ses adieux à son association de trois décennies avec la société.

Un récent rapport du New York Times (citant deux personnes proches du dossier) suggère qu’Apple ne renouvellera pas le contrat avec Jony Ive, qui arrive maintenant à son terme. Pour rappel, lorsque Ive a quitté Apple en 2019, il a conclu un contrat pluriannuel de plus de 100 millions de dollars, avec Apple comme principal client.

Le contrat exigeait que Ive ne s’engage pas avec des clients réputés concurrents d’Apple. Il est indiqué que cela pourrait avoir été la raison pour laquelle Apple et Jony Ive ont décidé de ne pas prolonger le contrat. Le rapport indique : « Ces dernières semaines, alors que le contrat arrivait à échéance, les parties ont décidé de ne pas le prolonger. Certains cadres d’Apple s’étaient interrogés sur le montant de la rémunération versée à Ive et s’étaient sentis frustrés après le départ de plusieurs de ses designers pour rejoindre l’entreprise de Ive. Et Ive voulait avoir la liberté de prendre des clients sans avoir besoin de l’autorisation d’Apple ».

On peut également supposer que la raison pour laquelle Apple et Ive se séparent pourrait être due à la monotonie des récents produits d’Apple. On peut dire sans se tromper que l’iPhone et même les autres produits Apple n’ont rien fait de radical en matière de design et manquent de l’excitation qui existait autrefois lors du lancement des produits Apple. Il se peut que nous ayons droit à de nouvelles innovations en matière de design !

Pour rappel, Jony Ive a été à l’origine de divers produits Apple comme les iMac colorés, les iPad, les écouteurs blancs de l’iPod, et même l’Apple Watch.

Ive a rejoint Apple en 1992, peu après que Steve Jobs ait réintégré l’entreprise après son départ brutal en 1985. Proche confident de Steve Jobs, Ive a rapidement gravi les échelons et, en 1997, il dirigeait l’équipe de design industriel de l’entreprise. Ive a participé à plusieurs lancements de produits Apple et a également été la première personne à assister au premier appel public effectué à l’aide d’un iPhone.

Ive va continuer sans Apple

Ive a continué à faire partie d’Apple même après la mort de Steve Jobs en 2011. Selon le rapport du New York Times, il n’était pas entièrement satisfait de l’accent mis par Tim Cook sur les opérations et la rentabilité, qui, selon lui, se faisait au détriment des changements de conception. Prétendument mécontent de l’accent mis par Cook sur les opérations, Ive aurait pris un rôle à temps partiel.

Ive continuera à travailler pour la société de LoveFrom, qu’il a lancée il y a trois ans, au moment où il a quitté Apple. Il a précisé que Airbnb et Ferrari resteront ses clients. Quant à Apple, son directeur de l’exploitation, Jeff Williams, s’occupera de l’équipe de conception. Le design industriel sera dirigé par Evans Hankey, tandis que le design logiciel sera dirigé par Alan Dye.