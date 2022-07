Le Zenfone 9 de ASUS devrait être lancé le 28 juillet

Le successeur du Zenfone 8 de 2021, le Zenfone 9, sera présenté le 28 juillet, selon une annonce d’ASUS. Pour être précise, le nouveau Asus Zenfone 9 sera lancé à 9 heures, heure de New York, 15 heures, heure de Paris et 21 heures, heure de Taipei.

We can’t wait to share this exciting news with you – we’ll be live on July 28 at 9.00 p.m. (UTC+8) to reveal the most grabbable Zenfone 9 ever!

— ASUS (@ASUS) July 13, 2022