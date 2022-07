Le projet Apple Car continue de dévier, selon un rapport

Le rapport a également révélé comment l’équipe du projet Titan a emmené une flotte de véhicules d’essai d’Apple dans le Montana pour tourner une vidéo promotionnelle mettant en scène les voitures dans le paysage montagneux spectaculaire de l’État, afin de démontrer à Cook que l’initiative se déroulait bien et que le véhicule pouvait fonctionner en toute sécurité sur des routes qui n’avaient pas été cartographiées. Mais de retour dans les rues autour du siège social d’Apple dans la Silicon Valley, les voitures auraient « heurté des bordures de trottoir et auraient parfois eu du mal à rester dans leur voie en traversant des carrefours ». Et puis, il y a eu l’incident de la joggeuse.

On peut s’attendre à de telles mésaventures lorsqu’on teste une nouvelle technologie comme celle-ci, et le conducteur de sécurité a fait exactement ce qu’il fallait pour éviter une issue potentiellement tragique. Néanmoins, Apple aurait jugé l’incident si grave qu’elle aurait temporairement immobilisé ses véhicules d’essai afin de déterminer ce qui a mal tourné.

Par exemple, le vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple et l’une des personnalités les plus en vue du géant de la technologie après le PDG Tim Cook, Craig Federighi, serait « sceptique » quant à l’initiative de voiture autonome de la société , même s’il convient de noter qu’il ne serait pas directement impliqué dans le projet.

Sous le nom de code Project Titan , Apple travaillerait à la construction d’une voiture depuis des années, bien qu’au cours de cette période, la société aurait été confrontée à des changements de personnel clé, à des incertitudes quant à son approche et ses objectifs ultimes, et à des problèmes pour trouver des partenaires pour l’aider à faire avancer le projet.

La question de savoir si Apple va effectivement dévoiler un véhicule électrique et autonome, Apple Car , semble plus que jamais incertaine suite à un nouveau rapport qui affirme que l’initiative est toujours confrontée à de sérieux défis.