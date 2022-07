Le Magic Leap 2 sera lancé le 30 septembre au prix de 3 299 dollars

Magic Leap a annoncé que son casque de réalité mixte de seconde génération allait enfin être mis en vente à partir de septembre, mais le prix demandé ne sera pas alléchant. L’édition de base du Magic Leap 2, qui s’adresse aux « professionnels et aux développeurs », coûtera la coquette somme de 3 299 dollars. À titre de comparaison, le casque Magic Leap de première génération coûtait 2 300 dollars, ce qui signifie que la société demande un surplus de 1 000 dollars par rapport à la précédente génération.

La version Developer Pro – qui comprend des fonctions destinées aux entreprises, des exemples de projets, des outils de développement et des versions logicielles mensuelles — coûte 4 099 dollars. Enfin, il y a la version Magic Leap 2 Enterprise, qui coûte 4 999 dollars et qui est livrée avec un ensemble plus large de solutions axées sur l’entreprise pour un déploiement à grande échelle ; elle comprend également deux ans d’extension de garantie. Il convient de noter qu’il n’y a pas d’ajout de matériel supplémentaire pour l’un des packs mentionnés ci-dessus, malgré les prix élevés.

Contrairement à son prédécesseur, aux grandes promesses qui lui ont été faites et au mauvais accueil qui a suivi, le Magic Leap 2 s’adresse directement aux entreprises, ce qui ressort clairement du slogan du produit qui le qualifie de « plateforme de RA la plus immersive pour les entreprises ». Néanmoins, si Magic Leap insiste toujours sur le fait que le casque est destiné aux entreprises, et non aux consommateurs, la société a exprimé sa volonté de réintégrer le marché grand public à l’avenir, mais après avoir progressivement changé d’orientation entre 2018 et 2020, il n’y a toujours aucun signe que cela va se produire — ce qui n’est pas surprenant. Même les principaux acteurs de la consommation comme Apple et Meta n’ont pas encore dévoilé de lunettes grand public.

Présenté comme le « dispositif le plus petit et le plus léger » de son genre lors de son lancement en 2021, le Magic Leap 2 apporte une poignée d’améliorations cruciales par rapport à son tristement célèbre prédécesseur.

Outre un facteur de forme plus petit, qui ne pèse qu’une trentaine de grammes, le Magic Leap 2 promet également un champ de vision plus large de 70 degrés, chaque œil pouvant jeter un coup d’œil sur un contenu de 2,5 millions de pixels sur un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La caméra RVB de 12,6 mégapixels est capable de capturer des vidéos 4K, mais il ne faudra pas longtemps avant que le stockage embarqué de 256 Go ne se remplisse de séquences en haute résolution. Au total, il y a 3 caméras orientées vers le monde, un capteur de profondeur, un capteur RVB principal et quatre caméras de suivi oculaire.

Rendez-vous le 30 septembre

Au cœur de la dernière offre de Magic Leap se trouve une puce AMD de 7 nm avec 4 cœurs basés sur l’architecture Zen 2, tandis que le gros travail graphique est effectué par un GPU AMD avec 8 unités de calcul et une fréquence maximale de 1,8 GHz. L’écran offre une résolution de 1 440 x 1 760 pixels, tandis que la luminosité maximale atteint un niveau impressionnant de 2 000 nits, selon la fiche technique officielle.

Magic Leap affirme que son casque de réalité mixte mis à jour peut durer jusqu’à 3,5 heures sur une seule charge, tandis que le mettre en mode veille vide la batterie en 7 heures. Outre le marché américain, le casque de réalité mixte devrait également être mis en vente au Canada, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume d’Arabie saoudite le 30 septembre.

Plus tard dans l’année, il sera également disponible au Japon et à Singapour.