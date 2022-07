Mozilla a envoyé un gâteau à Microsoft pour la mort d’Internet Explorer

Internet Explorer a été officiellement retiré du marché en juin, ce qui a réjoui presque tous les acteurs du secteur technologique. Suivant une longue tradition d’envoi de gâteaux, l’équipe Firefox de Mozilla a envoyé un gâteau à Microsoft pour célébrer la fin d’Internet Explorer.

Plus tôt dans la semaine, Microsoft a partagé une photo d’un gâteau reçu de l’équipe Firefox de Mozilla, avec un grand logo Internet Explorer. Sur le gâteau, on peut lire : « vous étiez le ie6ing sur le gâteau ».

Thanks for the beautiful 🎂, @firefox! We love the tradition of sending cakes to browser teams after reaching important milestones 😁 pic.twitter.com/AC5hBmNk4C

— Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) July 11, 2022