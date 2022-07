Le modèle Extreme Sport lancé comme la Apple Watch Pro au prix de 900 dollars

Trois nouvelles Apple Watch sont prévues cette année. Selon la dernière lettre d’information Power On de Mark Gurman de Bloomberg, le modèle robuste pourrait être lancé comme l’Apple Watch Pro. Il pense que les capacités de suivi plus avancées pour la natation et le trekking, une plus longue autonomie et une coque plus volumineuse et plus durable construite à partir d’une composition métallique haut de gamme sans aluminium seront les caractéristiques « Pro » de cette future Apple Watch.

Il a ajouté que la société pourrait cesser de fabriquer la version Edition pour faire de la place à cette option pour les sports extrêmes, ainsi qu’à la nouvelle Apple Watch SE.

Gurman pense que l’Apple Watch portera la marque « Pro » afin d’élargir sa gamme de produits professionnels, qui comprend déjà le MacBook Pro, l’iPad Pro, l’iPhone Pro et les AirPods Pro. Selon sa publication, l’argument de vente est analogue à celui utilisé pour promouvoir l’actuel iPhone 13 Pro par rapport à l’iPhone 13 standard.

Comme déjà mentionnée dans son article, la prochaine Apple Watch Pro aura également un nouveau capteur de température corporelle en plus de la puce S8, qui est la même que sur les versions Apple Watch Series 7 et Series 6. En outre, Mark Gurman rappelle la transition d’Apple de l’Apple Watch en or à 17 000 dollars vers les options en acier inoxydable et en titane. Selon lui, ce passage à une Apple Watch plus résistance signera également la fin des modèles Apple Watch Edition.

Mark Gurman a évoqué ses prévisions concernant le mode de basse consommation. Cette nouvelle fonctionnalité, qui n’a pas été montrée lors du keynote de la WWDC 2022, aurait été prévue par Apple en début d’année, selon le journaliste. Il affirmerait que la bêta publique de watchOS 9 et le mode de basse consommation seront tous deux publiés cet automne.

Un prix très élevé

Si le mode verrouillage dans [iOS 16] est un indicateur, Apple n’hésitera pas à inclure davantage de fonctionnalités dans ses prochains systèmes d’exploitation que ce qui était prévu. Notamment, Gurman pense qu’en raison de son écran légèrement plus grand, de ses capteurs supplémentaires et de ses matériaux plus haut de gamme, la Apple Watch Pro pourrait commencer aux alentours de 900 ou 999 dollars.

Selon Mark Gurman, « cette smartwatch sera conçue pour séduire les athlètes de sports extrêmes et tous ceux qui pourraient acheter une montre Garmin haut de gamme pour des entraînements intenses. Je pense également que son écran plus grand, sa batterie plus importante et son design métallique la rendront attrayante pour tous ceux qui veulent simplement l’Apple Watch la plus avancée ».