Le Nothing Phone (1) devrait offrir un support de la recharge rapide de 33 W

Le Nothing phone (1) arrive à grands pas et jusqu’à présent, nous avons vu beaucoup de détails le concernant, qu’ils soient officiels ou non. Aujourd’hui, il s’agit d’une nouvelle fuite, qui parle des capacités de charge rapide du smartphone.

Le Nothing phone (1) est apparu sur le site de certification TÜV SÜD et le listing révèle qu’il sera livré avec le support de la charge rapide 33 W. Cela peut être un peu décevant pour beaucoup, mais étant donné que le smartphone se situe dans le marché du milieu de gamme, ce n’est peut-être pas si mal.

Interesting. Nothing Phone (1) (model number A063) TÜV SÜD listing suggests 33W fast charging support (11Vdc, 3A). The power supply unit, however, supports 45W (Max).#Nothing #NothingPhone1 pic.twitter.com/ZyYSlzZ13Z —Mukul Sharma (@stufflistings) July 7, 2022

Il était suggéré que le phone (1) sera livré avec un chargeur pouvant supporter une charge de 45 W. Cependant, il semble que Nothing va faire payer un supplément pour le chargeur, un peu comme Samsung et Apple.

Malheureusement, dans une décision assez surprenante pour un appareil qui vise à se démarquer des iPhone de ce monde (selon les propres mots du fondateur Carl Pei), la nouvelle startup Nothing a déclaré que son premier Phone (1) sera livré sans chargeur dans la boîte. La nouvelle est accompagnée d’une photo d’une pile de boîtes de Nothing Phone 1 qui n’ont pas d’adaptateur à l’intérieur, rapporte Abhishek Yadav.

Officially Confirmed ✅

Nothing Phone 1 box will ship without adapter in box. —In-display fingerprint scanner

— 120Hz refresh rate

—Adapter not in box ❌

Via:https://t.co/HnlX5hWJ0t#Nothing #NothingPhone1 pic.twitter.com/DNHX8XtCBv —Abhishek Yadav (@yabhishekhd) July 8, 2022

Nous avons également quelques nouveaux détails confirmés. Nothing a récemment partagé une vidéo sur TikTok qui révèle que le phone (1) sera livré avec un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une autre vidéo confirme qu’il sera également équipé d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran. Plus tôt, il a été spéculé qu’il supporterait un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Un prix inférieur à 470 euros

Il a été récemment confirmé que le smartphone sera alimenté par le chipset Snapdragon 778G+ et nous pouvons nous attendre à des caméras arrière doubles de 50 mégapixels, à un système d’exploitation Nothing OS basé sur Android 12, et plus encore. Le design transparent est déjà sorti et il pourrait y avoir deux options de couleur, à savoir le noir et le blanc.

En outre, le prix du Nothing phone (1) a également été divulgué et il pourrait être inférieur à 470 euros. Cela dit, quelques détails ne sont pas confirmés et nous devons attendre le 12 juillet pour avoir toutes les informations officielles.

Ainsi, la caractéristique unique du Nothing Phone (1) restera son design transparent unique plutôt que des détails comme des chargeurs en boîte ou la vente des spécifications au prix coûtant.