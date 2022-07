Une nouvelle fuite révèle les prix des Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro

La Galaxy Watch 4 et les Galaxy Watch 4 Classic de Samsung étaient d’excellentes montres connectées dans l’ensemble, et elles étaient également d’un très bon rapport qualité-prix. Aujourd’hui, nous avons un premier indice sur le prix que Samsung va demander pour la série Galaxy Watch 5.

Les prix des différents modèles de Galaxy Watch 5 ont fuité, et il semble que la montre connectée sera plus chère que sa prédécesseure. L’information provient d’un informateur fiable et du journaliste de WinFuture, Roland Quandt. Il affirme que la variante de base de la Galaxy Watch 5 en variante de 40 mm coûtera 300 €, et que la version de 44 mm coûtera 350 €.

Parallèlement, les modèles LTE de la Galaxy Watch 5 coûteraient 350 € et 400 €, respectivement pour les variantes de 40 mm et 44 mm. En comparaison, la Galaxy Watch 4 a commencé à 269 € pour la taille de 40 mm et 299 € pour la variante de 44 mm.

Comme cela a été rapporté, et montré dans l’une des applications de Samsung, il n’y aura pas de Galaxy Watch 5 Classic cette année. Mais à sa place, Samsung a la Galaxy Watch 5 Pro dans la gamme, et il semble que ce sera une option onéreuse.

Quandt a également révélé les prix de la Galaxy Watch 5 Pro. Il affirme que le modèle Bluetooth coûtera 490 €, tandis que la variante LTE passera à 490 €.

Un lancement à la mi-août

L’informateur a également révélé les coloris de la smartwatch. Le modèle de 40 mm pourrait se décliner en or rose, gris et argent, tandis que le modèle de 44 mm exclura l’or rose et optera pour le bleu. Le modèle Pro devrait être lancé en noir et en titane.

Cela correspond à une fuite de la semaine dernière, qui a identifié les noms de ces couleurs comme étant Black Titanium, Gray Titanium, Graphite, Silver, Sapphire (Blue), et Pink Gold. Samsung devrait lancer la série Galaxy Watch 5 à la mi-août.