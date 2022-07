OnePlus envisage de faire de sa gamme Nord une marque distincte

Il y a deux ans, OnePlus a dit « Let there be Nord » et le voilà ! Le spin-off « abordable » d’une marque déjà attractive financièrement n’était pas si abordable que ça. Alors que Nord s’est davantage intégré à la marque principale OnePlus et à sa stratégie plus large peu après le lancement du premier smartphone Nord, il y avait peut-être une bonne raison pour ces efforts initiaux.

Depuis sa création, le modèle Nord a été réimaginé dans une demi-douzaine de variantes, et maintenant il semble que OnePlus prévoit d’en faire une marque distincte.

Un rapport de The Mobile Indian citant des « sources dans l’industrie » affirme que OnePlus envisage de faire de sa série Nord ce que Xiaomi a fait à POCO — créer une entité distincte, et supprimer le nom de la société mère.

Nous n’avons pas d’historique de la source mentionnée ci-dessus, alors prenez cette information avec des pincettes. Cependant, en regardant tous les modèles de la série Nord, il semble logique de séparer la marque, car les noms deviennent de plus en plus longs et ridicules avec chaque nouveau modèle.

Selon la rumeur, Nord abandonnera effectivement le nom OnePlus à l’avenir, et gardera peut-être une mention dans des cas spécifiques — sous la forme de phrases telles que « de OnePlus » par exemple. Qu’est-ce que cela signifierait pour nous, les consommateurs ? Eh bien, probablement que ce serait une bonne chose, car nous aurons davantage d’options, en particulier dans le secteur d’entrée de gamme.

Une réelle concurrence sur le marché

La nouvelle gamme Nord sera également livrée avec une interface utilisateur personnalisée, très probablement un autre dérivé de Oxygen OS. OnePlus, de son côté, se concentrera sur la livraison de « tueurs de vaisseaux amiraux » à des prix pas si tueurs de vaisseaux amiraux. Qu’en pensez-vous ? Nord devrait-il exister en tant que marque distincte ?

Ce mouvement ne serait pas sans précédent pour une entreprise sous l’égide de BBK Electronics, dont OnePlus fait également partie en tant que filiale de OPPO. Avant de reprendre OnePlus dans son portefeuille, OPPO a déjà fait de Realme sa propre sous-marque, et Vivo a fait de même avec iQOO. Ce n’est même pas quelque chose de trop spécial quand on regarde l’industrie chinoise au sens large. Comme mentionné précédemment, Xiaomi fait quelque chose d’analogue avec sa marque Poco, axée sur les jeux et les passionnés.