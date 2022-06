Twitter Notes permet d’écrire de longs tweets analogues à des articles

Twitter est sur le point de radicalement changer ! Twitter vient d’introduire des tweets plus longs sous la forme d’une fonctionnalité appelée Twitter Notes. Comme vous le savez peut-être, les tweets sont limités à 280 caractères depuis 2017, et avant cela, les tweets étaient encore plus limités à 140 caractères. Malgré cela, les gens ont trouvé des solutions de contournement lorsqu’ils ont plus à dire.

✨ Introducing: Notes ✨ We’re testing a way to write longer on Twitter. pic.twitter.com/SnrS4Q6toX — Twitter Write (@TwitterWrite) June 22, 2022

Cependant, la plateforme va désormais vous donner la possibilité d’écrire des articles de type blog avec des photos et même des liens dans votre texte. Cette nouvelle fonctionnalité, appelée Twitter Notes, vous permettra de partager vos pensées en utilisant un formatage riche et des médias téléchargés, qui pourront ensuite être envoyés comme un tweet traditionnel.

La plateforme indique que la fonctionnalité est disponible pour un groupe restreint d’utilisateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et au Ghana, et que les personnes « dans la plupart des pays » peuvent lire les notes sur et en dehors de Twitter.

Twitter a expliqué le fonctionnement de cette fonctionnalité dans deux GIF distincts. Les utilisateurs peuvent cliquer sur l’onglet « Écrire » pour commencer à rédiger une note, qu’ils peuvent ensuite intégrer à leur tweet une fois terminé. Plusieurs rédacteurs ont déjà publié des notes sur la plateforme, qui se présentent sous la forme de messages longs pouvant contenir des tweets, des vidéos et des images.

A small group of writers are helping us test Notes. They can be read on and off Twitter, by people in most countries. pic.twitter.com/IUVVkr2vnl — Twitter Write (@TwitterWrite) June 22, 2022

Dans l’aperçu de la fonctionnalité présenté par Wong en avril dernier, il était possible d’ajouter du texte en gras, en italique, d’insérer des listes à puces et des liens, de modifier le style et même d’intégrer des éléments dans un tel message. En outre, vous pourrez ajouter un GIF, une vidéo ou jusqu’à quatre photos à votre long message. Pour mieux afficher le message, il y a également un mode « Focus » qui le fait passer en plein écran et masque donc les barres latérales de Twitter.

The Twitter Article Composer now comes with a “Focus Mode” (that button on the top-right) that expands the composer to the full screen, hides away the side bars pic.twitter.com/oOhyM1IIWs — jane (@wongmjane) May 4, 2022

Une excellente fonctionnalité

Nima Owji a découvert en avril que vous pourrez enregistrer le texte en tant que brouillon et que vous disposerez d’une interface pour accéder aux brouillons et aux longs messages déjà publiés. Et lorsqu’il s’agit de le partager avec vos followers, Owji a découvert que vous auriez plusieurs options, notamment de tweeter la publication dans votre flux, de le tweeter à votre cercle Twitter ou à vos communautés. En outre, vous pourrez copier l’URL du message pour le partager en dehors de la plateforme elle-même.

L’ajout de long article à Twitter pourrait radicalement changer le caractère de la plateforme, qui a longtemps été définie par l’écriture courte. Avec cette approche, Twitter pourrait potentiellement tirer davantage parti de la valeur de ces messages. La publication d’articles ou de notes directement sur Twitter rendrait le texte indexable à des fins de marketing et de recherche.