Twitter pourrait offrir des timelines personnalisées par des services tiers

Sur Twitter, en plus de votre timeline d’accueil, vous pouvez créer vos propres listes ou rejoindre des listes déjà existantes — il s’agit de flux personnalisables qui affichent des tweets provenant de sources sélectionnées.

De plus, Twitter propose une sélection de différentes timelines basées sur différents sujets. Ces méthodes vous aident à rester informé et à suivre tout ce qui vous intéresse sur Twitter, ou à découvrir de nouvelles sources. Et maintenant, il semble que le réseau social prévoit d’augmenter son arsenal de flux en introduisant des timelines légèrement différentes sur sa plateforme.

Sur le site d’aide de Twitter, l’informateur Jane Manchun Wong a repéré une nouvelle page qui révèle que Twitter teste actuellement une nouvelle fonctionnalité de timeline personnalisées auprès de certaines personnes aux États-Unis et au Canada sur la version Web de la plateforme. Toutefois, certaines de ces timelines ne seront pas créées par Twitter ou par vous-même ; elles seront personnalisées par des services tiers.

Twitter is working on Custom Timelines driven by custom algorithms viewable to the users, possibly opening up the timeline curation (aka “the algorithm”) to third-party developers https://t.co/bzPTZNLjFL pic.twitter.com/r13fwJMaGM — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 8, 2022

Elles seront spécifiques à un thème, et pourront soit être gérées manuellement, soit laisser le système décider du contenu à afficher à l’aide d’informations telles que des termes de recherche, des sujets et des pseudos. Les nouvelles frises chronologiques seront séparées par des onglets pour faciliter le passage de l’une à l’autre, et vous pourrez les « adopter » à partir d’une invite.

Par exemple, vous pouvez voir une invite pour une timeline Vidéos populaires sur l’écran d’accueil. Si vous cliquez sur le bouton « Ajouter une timeline », Twitter créera un nouvel onglet à côté du bouton de votre timeline d’accueil, intitulé « Vidéos populaires ».

Pas encore disponible pour tous

Actuellement, il n’y a pas d’information sur la date à laquelle nous pouvons nous attendre à ce que Twitter mette à la disposition de tous la nouvelle fonctionnalité des timelines personnalisées.

Il est également possible que Twitter décide de rendre les flux de tiers exclusifs à son plan d’abonnement, Twitter Blue. Mais, comme c’est le cas, seul le temps nous le dira.