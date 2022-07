Une fuite d’une Apple Watch Series 8 robuste annonce une amélioration massive de l’écran et de la batterie

Loin d’être un produit mauvais ou impopulaire, comme le prouvent ses critiques et ses chiffres de vente, l’Apple Watch Series 7 de l’automne dernier a été ressentie comme une mise à niveau quelque peu décevante par rapport à son prédécesseur, qui avait connu un succès similaire, par ceux qui attendaient une refonte plus radicale. Il s’avère que cette refonte se concrétisera certainement avec l’Apple Watch Series 8 de cette année, mais ce n’est peut-être pas la chose la plus excitante que le premier fournisseur mondial de smartwatches a prévu de dévoiler en septembre, en ce qui concerne ce secteur particulier.

Si l’on en croit les dernières rumeurs, Apple prépare non pas une, ni deux, mais trois montres connectées haut de gamme pour un lancement commun à l’automne 2022, dont une deuxième édition Watch SE abordable attendue depuis longtemps et un modèle très attendu axé sur les sports extrêmes, enfin détaillés par une source digne de confiance.

Vous savez, cette troisième taille d’Apple Watch Series 8 dont la rumeur a été lancée par l’analyste bien informé Ross Young il y a quelques jours à peine ? Bien que nous ne puissions évidemment pas être sûrs de quoi que ce soit pour le moment, il semblerait que cette nouvelle édition de l’Apple Watch robuste, dont le nom n’a pas été dévoilé, pourrait bénéficier d’un écran plus large.

Bien sûr, il est possible qu’Apple ajoute simplement une sorte de suffixe (peut-être Pro ou Max) au nom de la Series 8 pour cette version extra-robuste, qui devrait être dotée d’un boîtier métallique « solide » plutôt que d’une construction en aluminium « standard » et d’un écran net mesurant « presque » 2 pouces de diagonale.

Quel que soit le nom qu’il finira par porter, la gigantesque montre connectée devrait offrir environ 7 % de surface d’écran supplémentaire par rapport à la déjà massive Apple Watch Series 7, tout en conservant la même « netteté générale » et en passant à une résolution d’environ 502 x 410 pixels. Au cas où vous vous poseriez la question, la Series 7 de 45 mm est dotée d’un écran d’environ 1,9 pouce avec une résolution de 484 x 396 pixels, mais ne vous inquiétez pas, car la toute première smartwatch robuste d’Apple vise également à améliorer l’autonomie de la batterie en l’agrandissant sous son capot en « métal solide ».

Les détails de la conception robuste sont en grande partie (et comme on pouvait s’y attendre) gardés secrets pour l’instant, mais ce dont vous pouvez être sûr, c’est que l’écran large et net de cette smartwatch supportera mieux les chutes sur des surfaces dures que les précédentes générations « standard ».

Plus de capteurs, plus de données de fitness, plus d’argent

Étant donné le public cible, il n’est pas difficile de deviner à quoi servira principalement l’écran supplémentaire de l’Apple Watch 2022 robuste. Il s’agira d’un suivi approfondi de l’activité, de toutes sortes de mesures de condition physique très avancées, de plans d’entraînement et, très probablement, de la température corporelle de l’utilisateur.

Avec des capteurs et des outils de suivi de la santé plus sophistiqués que jamais, mais surtout un écran « plus résistant aux chocs » que jamais et une construction robuste susceptible de rivaliser avec les meilleures (et les plus solides) smartwatches de Garmin adaptées à l’extérieur, le prix pourrait devenir un problème pour de nombreuses personnes.

La seule chose que Mark Gurman, de Bloomberg, mentionne c’est que la « montre haut de gamme » qui devrait voir le jour cet automne pourrait coûter plus cher que la variante standard en acier inoxydable de l’Apple Watch, ce qui est parfaitement logique.

Le rapport indique que la montre robuste, la Watch SE et les prochains modèles de la Series 8 utiliseront tous un nouveau processeur qui aura des performances analogues à celles de la puce de cette année. Ils devraient également être équipés de capteurs permettant de prendre votre température.