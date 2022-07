Le OnePlus 10T pourrait être vendu au même prix que le OnePlus 10 Pro

Le OnePlus 10T devrait débarquer cette année, et l’une des grandes questions autour de lui est de savoir si ce sera un smartphone de milieu de gamme ou haut de gamme comme le OnePlus 10 Pro. Malheureusement, une nouvelle fuite de prix suggère que OnePlus elle-même ne sait pas vraiment sur quel secteur lancer ce nouveau smartphone.

L’auteur de la fuite @passionategeekz a repéré un listing pour le smartphone sur Amazon UK et l’a partagé. L’annonce a depuis été supprimée, mais pas avant que le site en ait obtenu une capture d’écran, dans laquelle nous pouvons voir un prix de 799 £ pour le OnePlus 10T.

Ce prix correspond à environ 933 euros, mais il est plus intéressant de noter que ce prix britannique est exactement le même que le prix de départ du OnePlus 10 Pro – un smartphone qui, pour référence, commence à 919 euros en France.

Cela semble également être le prix de départ du OnePlus 10T, car c’est pour un modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, qui est la configuration la plus basse que nous nous attendons à voir — et la même que la configuration de base du OnePlus 10 Pro. Donc, si ce listing est exact, il semble que OnePlus pourrait vendre les deux smartphones pour exactement le même prix.

[Exclusive] Here’s How much OnePlus 10T 5G will cost you for the base variant!https://t.co/A51awgqVyC Details on @rootmygalaxy #oneplus10T pic.twitter.com/ysUewfzDR3 — Paras Guglani (@passionategeekz) July 5, 2022

Ce listing comprend également d’autres spécifications. En plus de la RAM et du stockage, il énumère un chipset Snapdragon 8+ Gen 1, un écran AMOLED d’une résolution full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une caméra à triple lentille avec un capteur principal de 50 mégapixels, et la 5G.

Une position difficile à tenir ?

Le OnePlus 10T listé ici est également dit venir dans une teinte Moonstone Black, et inclure un chargeur et un étui dans la boîte. Cependant, il est important de prendre ces informations avec des pincettes — les premiers listings peuvent être erronés, et puisque le listing a été supprimé, on ne sait pas si la capture d’écran est elle-même légitime.

En supposant que ce prix est exact, et que les diverses fuites de spécifications que nous avons entendues le sont également, OnePlus semble prévoir de facturer autant pour le 10T que pour le 10 Pro, malgré le fait que le OnePlus 10T ait un écran d’une résolution inférieure, une batterie plus petite et une configuration de caméra inférieure.

D’un autre côté, le OnePlus 10T aurait un chipset plus puissant et une charge plus rapide. Le choix pourrait donc se résumer aux spécifications que vous appréciez le plus.