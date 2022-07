Voici le Xiaomi Book Pro 16 et le Xiaomi Book Pro 14 officialisés en Chine

Après avoir lancé son tout premier appareil 2-en-1 sous la forme du Xiaomi Book S plus tôt cette année, Xiaomi a lancé hier en Chine la version 2022 de la série Xiaomi Book Pro. Les appareils sont équipés d’écrans avancés et d’autres spécifications haut de gamme.

Le nouveau Xiaomi Book Pro se décline en deux variantes, le Xiaomi Book Pro 16 OLED et le Xiaomi Book Pro 14. En ce qui concerne le design, il ressemble au MacBook d’Apple et se présente sous un facteur de forme fin et léger avec une épaisseur de seulement 14,9 mm et un design unibody.

Le principal atout du Xiaomi Book Pro 16 OLED est son écran OLED 4K de 16 pouces avec des bords très fins. Le panneau tactile prend en charge la technologie Dolby Vision, un peu comme les téléviseurs haut de gamme de Xiaomi, pour offrir des couleurs précises et une expérience visuelle immersive. Le Book Pro 14, quant à lui, est équipé d’un écran OLED 2,8K prenant en charge une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. L’écran prend également en charge la gamme de couleurs DCI-P3 à 100 %, Dolby Vision et une luminosité maximale de 600 nits.

Sous le capot, le Xiaomi Book Pro 16 OLED peut embarquer un processeur Intel Core i7-1260P de 12e génération basé sur la plateforme Intel Evo. Pour les graphismes, le modèle Core-i7 est livré avec un GPU RTX 2050 de NVIDIA. Selon Xiaomi, son nouvel ordinateur portable sera en mesure de fournir une performance améliorée de 76 % par rapport à son prédécesseur. On retrouve également une batterie de 70 Whr à l’intérieur de l’appareil qui se charge avec un chargeur de 100 W. En ce qui concerne la mémoire et le stockage, le Xiaomi Book Pro 16 est livré avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

Xiaomi Book Pro 14 : trois variantes

Le Xiaomi Book Pro 14 se décline en trois variantes et peut embarquer au mieux un CPU Core i7-1260P de 12e génération d’Intel, associé à un GPU RTX 2050 de NVIDIA. Concernant les autres spécifications, le Book Pro 14 est livré avec une configuration similaire de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il y a une batterie de 56 Wh à l’intérieur qui se charge avec un adaptateur d’alimentation de 100 W.

En dehors de cela, le Book Pro 16 et le Book Pro 14 sont livrés avec tous les ports nécessaires, y compris des ports USB-C, des ports USB-A et une prise combo audio de 3,5 mm. Les appareils seront également livrés avec MIUI+ pour une collaboration multi-écrans avec les smartphones et tablettes Xiaomi.

Prix et disponibilité

Maintenant, pour en venir aux prix de la nouvelle série Xiaomi Book Pro, le Xiaomi Book Pro 16 commence à 6 499 CNY, et le Xiaomi Book Pro 14 commence à 5 899 CNY en Chine. Voici le prix des différents modèles.

Xiaomi Book Pro 16

Processeur Core i5-1240P – 6 499 CNY (~ 930 euros)

Processeur Core i7-1260P / GPU RTX 2050 – 8 499 CNY (~ 1 220 euros)

Xiaomi Book Pro 14

Processeur Core i5-1240 – 5 899 CNY (~ 845 euros)

Processeur Core i5-1240P / GPU MX 550 – 6 499 CNY (~ 930 euros)

Processeur Core i7-1260P / GPU RTX 2050 – 7 999 CNY (~ 1 145 euros)

Quant à la disponibilité, la série Xiaomi Book Pro sera disponible en Chine. Bien que la société n’ait pas confirmé le lancement des appareils sur d’autres marchés, nous nous attendons à ce que Xiaomi lance les appareils en France et dans d’autres pays dans les mois à venir.