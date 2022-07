Meta abandonne Novi, son portefeuille numérique de crypto-monnaie

Si vous faites partie des quelques personnes qui utilisent encore Novi, le portefeuille numérique de crypto-monnaies de Meta, vous pourriez vouloir retirer tout votre argent de la plateforme dès que possible. Apparemment, Meta a décidé de mettre fin à la misère de Novi et de fermer le service pour de bon, comme le souligne Bloomberg.

Comme indiqué sur la page du centre d’aide de Novi, l’application Novi et Novi sur WhatsApp ne seront plus disponibles le 1er septembre 2022. Une fois la date fatidique arrivée, vous ne pourrez plus vous connecter et accéder à votre compte Novi.

Cependant, bien que le service prenne officiellement fin en septembre, vous ne pourrez plus ajouter d’argent à votre portefeuille Novi à partir du 21 juillet 2022.

Si vous n’avez pas récupéré votre argent sur la plateforme Novi avant le 1er septembre, Meta tentera de transférer votre solde sur le compte bancaire ou la carte de débit que vous avez enregistrés sur votre profil Novi. Vous pouvez également demander une copie de vos informations Novi jusqu’à la fin du programme.

Après la date butoir, vous n’y aurez plus accès d’aucune manière, donc si vous souhaitez conserver l’historique de vos transactions pour vos dossiers financiers, c’est le moment.

Pas une surprise

La vérité est que la disparition de Novi n’est pas une surprise. Dès le début, Meta a eu des problèmes avec son portefeuille numérique. Le plan était que l’entreprise utilise sa propre crypto-monnaie, Diem, également connue sous le nom de Libra. Mais, Meta a eu des problèmes avec le Congrès et a fini par utiliser le Paxos (USDP) à la place.

En outre, dans une lettre adressée à Mark Zuckerberg, les démocrates du Sénat ont demandé à Facebook de mettre fin à son portefeuille numérique Novi, en arguant que l’entreprise « ne peut pas être considérée comme fiable pour gérer des crypto-monnaies ». De plus, le programme pilote n’était disponible qu’aux États-Unis et au Guatemala, ce n’était donc pas quelque chose de répandu. Alors oui, après presque un an de problèmes constants, Meta a décidé d’agiter le drapeau blanc et de simplement mettre fin à son projet Novi pour de bon. La société a sorti Novi en octobre 2021.