Le Mi Band 7 Pro est confirmé pour le 4 juillet aux côtés de la série Xiaomi 12S

Après avoir lancé le Mi Band 7 en Chine et sur le marché mondial plus tôt cette année, des rapports ont suggéré que Xiaomi se préparait à lancer une version Pro de son dernier bracelet connecté. Maintenant, le géant chinois a confirmé que le Mi Band 7 Pro sera lancé le 4 juillet, aux côtés de la série Xiaomi 12S. Découvrez les détails dès maintenant !

Xiaomi s’est récemment rendu sur son site officiel Weibo pour annoncer le lancement du Mi Band 7 Pro en Chine, qui aura lieu le 4 juillet à 13 heures, heure de Paris. La société a également partagé une courte vidéo, montrant son prochain wearable dans toute sa gloire.

L’appareil sera une autre variante du Mi Band 7 standard et arborera un design plus proche de la smartwatch plutôt qu’un facteur de forme d’un bracelet connecté.

Le Mi Band 7 Pro aura un écran plus large analogue au Redmi Band Pro et ressemble également au Huawei Band 6. Il a l’air premium. Xiaomi a montré le wearable dans une variante de couleur blanche, bien qu’une version noire soit également attendue. Selon les clichés, un modèle aura une lunette dorée tout autour de l’écran et un bracelet blanc, tandis que l’autre aura une lunette en bronze autour de l’écran et un bracelet noir.

En dehors du design, Xiaomi n’a pas encore révélé de détails concernant les spécifications et les caractéristiques de son prochain Mi Band 7 Pro. Néanmoins, si l’on en croit les rumeurs, le Mi Band 7 Pro pourrait être équipé d’un support GPS intégré, du NFC, de fonctions avancées de santé et de fitness, et d’une batterie de 232 mAh.

Quant au prix, rien n’a été confirmé par Xiaomi pour l’instant. Une fuite récente, d’autre part, suggère que Xiaomi pourrait lancer le Mi Band 7 Pro au prix de 399 CNY~ 60 euros) en Chine. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir plus sur le prochain Mi Band 7 Pro, restez à l’écoute de l’événement du 4 juillet.