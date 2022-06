Voici Xiaomi Band 7 et son écran AMOLED de 1,62 pouce à 49,99 euros

Xiaomi a présenté le Xiaomi Band 7, le dernier tracker d’activité de la société pour les marchés mondiaux, après avoir été présenté en Chine le mois dernier.

Pour rappel, il dispose d’un écran AMOLED de 1,62 pouce d’une résolution de 192 × 490 pixels (une densité de pixels de 326 ppp) avec une visibilité accrue de 25 % par rapport à la précédente génération, et de plus de 100 cadrans d’écran. Du côté des capteurs, on va retrouver un capteur optique de fréquence cardiaque et d’oxygène sanguin, ou encore un capteur de mouvement à six axes.

En outre, il va offrir plus de 110 modes de sport, dont 5 modes d’autodétection (course en extérieur, marche, tapis de course, rameur, elliptique), avec trois modes supplémentaires – Charge d’entraînement, Durée de récupération et Effet d’entraînement qui permettent aux utilisateurs d’évaluer et d’ajuster leur programme et leur intensité d’entraînement pour maximiser leurs performances.

L’appareil dispose d’une analyse d’entraînement professionnelle VO₂ max, qui mesure la quantité maximale d’oxygène que les utilisateurs peuvent utiliser pendant l’exercice. Les autres fonctionnalités comprennent le suivi du sommeil, le SpO₂ et le suivi de la fréquence cardiaque.

Le Xiaomi Band 7 est résistant à l’eau à 50 mètres, et peut durer jusqu’à 14 jours sur une seule charge grâce à sa batterie d’une capacité de 180 mAh. Il va se vanter d’un temps de charge d’environ 2 heures. Il se connecte en Bluetooth 5.2 à des smartphones équipes d’au moins Android 6.0, ou un iPhone équipé d’iOS 10.0 et plus.

Un prix bas aujourd’hui et demain

En outre, il dispose de commandes intelligentes telles que le contrôle de la musique, le contrôle à distance de la caméra, la réponse rapide aux messages ou encore les alertes d’appels entrants. Le bracelet connecté mesure 46,5 × 20,7 × 12,25 mm pour un poids de 13,5 g.

Le Xiaomi Band 7 est disponible en noir avec des bracelets dans les couleurs ivoire, olive, orange, bleu, noir et rose et dans les nouveaux coloris vert fluo, orange fluo, vert kaki et bleu kaki, au prix de 49,9 euros du 22 au 23 juin 2022 sur mi.com, Orange, Fnac, Darty, Boulanger, Amazon, Electro Dépôt, Auchan, Leclerc, Cdiscount, Rue du Commerce et les Xiaomi store. Il sera ensuite disponible au prix de vente conseillé de 69,99 euros à partir du 24 juin 2022.