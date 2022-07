1Password pourrait résoudre votre plus grande frustration en matière de mot de passe

Il existe de nombreux gestionnaires de mots de passe — des services capables de mémoriser tous les mots de passe que vous utilisez en ligne — et certains navigateurs comme Google Chrome intègrent même une telle fonctionnalité. Mais, la plupart d’entre eux présentent un défaut que 1Password espère corriger. En effet, 1Password tente de résoudre la situation dans laquelle vous vous connectez à un site Web et vous vous demandez : « est-ce que je me suis connecté avec Google, Apple ou une combinaison e-mail et mot de passe ? ».

Lorsque vous vous inscrivez à quelque chose, vous pouvez suivre l’une des deux voies suivantes. Il y a le processus généralement plus long où vous donnez au site votre adresse e-mail, un mot de passe, et éventuellement d’autres données pour créer un tout nouveau compte. Vous pouvez également choisir de vous inscrire en utilisant les détails de votre compte d’un autre service, une option généralement plus rapide. Malheureusement, la deuxième option ne sera pas mémorisée par votre gestionnaire de mots de passe.

Il est parfois facile de se rappeler avec quel compte vous vous êtes inscrit. Si vous avez le choix entre vous connecter à un service avec votre compte Google ou un compte Apple, vous vous êtes probablement inscrit avec le compte lié au smartphone que vous utilisez tous les jours (respectivement Android ou iOS).

Mais d’autres sites peuvent vous obliger à vous rappeler si vous avez utilisé Google, Apple, Microsoft, Facebook, Twitter, Steam ou l’une des nombreuses autres options. Une seule de ces options vous permettra de vous connecter au compte que vous souhaitez, tandis que les autres créeront un tout nouveau compte.

1Password veut mettre fin à cette situation, comme le souligne The Verge.

Une petite, mais précieuse aide

Lorsque vous vous connectez à un service en utilisant votre compte Google (ou l’un des nombreux autres), 1Password peut se souvenir que c’est l’option que vous avez choisie. La prochaine fois que vous voudrez vous connecter, 1Password vous rappellera quel compte vous avez utilisé et pourra authentifier vos données aussi facilement qu’avec un mot de passe ordinaire et des connexions par e-mail.

Si vous voulez essayer le nouvel outil de 1Password, il y a un inconvénient : vous devrez payer pour ce service. Un abonnement de base coûte 2,99 dollars par mois, avec une facturation annuelle, et un abonnement de 4,99 dollars par mois pour cinq personnes, avec une facturation annuelle. Si vous voulez l’essayer avant, il existe un essai gratuit de 14 jours. Vous pourrez ainsi vous faire une idée de l’utilité de la nouvelle version de 1Password par rapport aux options gratuites avant de dépenser quoi que ce soit.

Les grandes entreprises tentent de se passer d’applications comme 1Password. Apple a annoncé que la prochaine version d’iOS et de macOS comprendra un système d’authentification qui utilise la norme des clés de passe développée par FIDO. Microsoft et Google ont également déclaré qu’ils prévoyaient d’intégrer cette norme.