Le OnePlus 10T s’affiche entièrement sur la toile et est très alléchant

OnePlus fait revenir les smartphones « T » ! Après un hiatus d’un an où elle a sauté la sortie d’un successeur de flagship en milieu d’année, cette année nous aurons un OnePlus 10T et il vient de fuiter entièrement, grâce à SmartPrix.

Les images que vous verrez dans cet article sont basées sur les photos d’un modèle OnePlus 10T de pré-production, donc il y a de fortes chances que la version finale qui devrait être lancée plus tard dans l’année ait l’air principalement (sinon exactement) la même ressemblance.

Fait intéressant, le OnePlus 10T serait également doté d’une coque arrière en verre combiné à un châssis en plastique, ce qui suggère que ce smartphone — malgré ses entrailles phares — pourrait avoir un prix plus abordable que votre traditionnel smartphone haut de gamme.

Les spécifications du OnePlus 10T comprendraient un écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution full HD+ et un taux de rafraîchissement adaptatif de l’écran de 120 Hz grâce à la technologie LTPO. Sous le capot, le OnePlus 10T est propulsé par le dernier processeur Snapdragon 8+ Gen 1 et embarque jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une sacrée combinaison !

On s’attend également à ce que le OnePlus 10T ait trois caméras à l’arrière : un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra-large de 16 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. On notera ici l’absence d’un téléobjectif, qui aura un impact négatif sur vos clichés en zoom avant et vos photos de portrait, et qui est un compromis de plus fait pour arriver à un prix inférieur.

Un support de charge très rapide

Le OnePlus 10T aura une respectable batterie d’une capacité de 4 800 mAh avec le support de la charge rapide absolument folle de 150W, la plus rapide que nous ayons vue sur un smartphone jusqu’à présent.

Avec cet appareil, OnePlus se concentre évidemment sur ses points forts : la technologie de charge rapide, les performances rapides, et tout cela à un prix qui devrait être inférieur à celui de la concurrence. Dans le même temps, OnePlus renonce à certaines de ses caractéristiques, comme le curseur d’alerte (alias le bouton de sourdine).

Précédemment, une fuite a suggéré que le prix du prochain téléphone sera l’équivalent de 470 à 600 dollars en Chine. Il coûtera probablement plus cher sur les marchés internationaux en raison des taxes et des droits de douane, mais si cela se concrétise, le OnePlus 10T sera nettement plus abordable que les récents flagships de OnePlus.