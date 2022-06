Le prix de Nothing phone (1) a été divulgué

Au fil des jours, la liste des fuites du Nothing phone (1) ne fait qu’augmenter. Nous avons récemment vu le smartphone fuiter dans une nouvelle couleur noire et maintenant nous avons des détails sur la partie la plus excitante, son prix. Les prix européens du Nothing phone (1) ont maintenant été divulgués et ils pourraient être attractifs.

Le Nothing phone (1) a été trouvé listé sur Amazon Allemagne grâce à la fuite de Mukul Sharma avec un prix de départ de 469,99 euros. Ceci est pour le modèle 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le modèle 8 Go de RAM et 256 Go de stockage a été repéré avec un prix de 499,99 euros, tandis que le modèle 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est au prix de 549,99 euros.

Comme le Nothing phone (1) sera fabriqué en Inde, nous nous attendons à ce que les prix indiens soient moins élevés.

Nothing Phone (1) + Nothing Ear (1) bundle

8+128GB : 469,99 € 38,773.90 Rs

8+256GB: €499.99 (Rs 41,249.56)

12+256GB: €549.99 (Rs 45,378.57)

Do note that the Indian pricing is likely to be lower than this.#Nothing #NothingPhone1 pic.twitter.com/iBKfYmr043 —Mukul Sharma (@stufflistings) June 30, 2022

En plus de cela, les détails de la fiche technique du smartphone ont été divulgués. Cela vient après qu’il ait été récemment confirmé que le smartphone sera alimenté par le chipset Snapdragon 778G+ de Qualcomm. Il est suggéré que le Nothing phone (1) disposera d’un écran OLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et va inclure des caméras arrière doubles de 50 mégapixels et 16 mégapixels ainsi qu’une caméra frontale de 16 mégapixels.

Un design transparent

Une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec un support de la charge rapide de 45 W, Nothing OS basé sur Android 12 (sans bloatware), la charge sans fil et bien d’autres choses encore sont également attendues. Le design transparent est déjà confirmé et le phone (1) serait livré avec un cadre en aluminium. Il est également spéculé que le phone (1) sera livré sans chargeur dans la boîte, ce qui semble être un mauvais choix puisqu’il s’agit du premier smartphone de la société.

Une chose à noter ici est que ces détails ne sont pas confirmés par Nothing et pour des détails concrets, nous devrons attendre le 12 juillet.