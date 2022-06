Microsoft lance la build 22151 de Windows 11 sur le canal Dev

Après avoir déployé la mise à jour 22H2 de Windows 11 pour les membres du programme Windows Insider dans le canal Release Preview et la build 22145 plus tôt ce mois-ci, Microsoft a maintenant commencé à déployer une autre mise à jour pour les Insiders dans le canal Dev. La mise à jour porte le numéro de build 22151 et corrige quelques bogues et problèmes.

La nouvelle version 22151 de Windows 11 est une mise à jour axée sur les correctifs plutôt que sur les fonctionnalités pour les Windows Insiders du canal Dev. Microsoft déclare que la mise à jour comprend « un petit ensemble de correctifs qui améliorent l’expérience globale des Insiders sur leurs PC ».

La nouvelle version de Windows 11 corrige quelques problèmes importants dans l’Explorateur de fichiers. Pour commencer, Microsoft a corrigé un problème de mise à l’échelle dans l’Explorateur de fichiers qui faisait apparaître les onglets de l’Explorateur à une taille inattendue. Deuxièmement, la société a amélioré le renvoi du menu contextuel lorsque l’on clique avec le bouton droit de la souris sur un onglet de l’Explorateur de fichiers et que l’on clique ailleurs sur l’écran.

D’autres problèmes liés à l’Explorateur de fichiers, comme l’apparition de la flèche vers le haut mal alignée dans l’Explorateur et un problème qui fait que l’Explorateur de fichiers s’ouvre en mode clair même si l’utilisateur a appliqué le mode sombre, ont également été corrigés.

En outre, Microsoft a corrigé un problème qui provoquait le plantage de l’application Windows Security. La société a également fourni un correctif pour le problème qui empêchait les utilisateurs d’éteindre leur PC depuis le menu Démarrer. Vous pouvez consulter la liste complète des corrections et des problèmes connus de la dernière mise à jour du canal Dev dans le changelog officiel de la build 22151 de Windows 11 sur le site officiel de Microsoft.

Pendant ce temps, Microsoft prépare sa première mise à jour majeure de Windows 11 sous la forme de la mise à jour Windows 11 22H2. Bien que la société doive encore publier la mise à jour pour les utilisateurs dans les prochains jours, vous pouvez installer la mise à jour sur votre PC compatible Windows 11 dès maintenant.