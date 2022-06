Selon des sources, le MacBook Air M2 (2022) sortira le 15 juillet

Il est juste de dire que la plupart des potentiels acheteurs espéraient qu’Apple conserverait l’attrayant prix de 1 129 euros du précédent M1 Air (et toujours disponible) qui a été lancé en 2020, mais, malheureusement, la société a décidé d’augmenter le coût de la version la plus basique du nouveau modèle M2, fixant le prix à 1 499 euros.

Avec un nouveau design ultra-fin qui abandonne le coin distinctif de la gamme Air, une puce mise à jour, un écran de 13,6 pouces légèrement plus grand et une nouvelle couleur saisissante, Apple s’attend à une forte demande pour le nouveau portable .

Apple envisage de sortir son MacBook Air 2022 dans les prochaines semaines, et il sera doté de la fameuse puce Apple M2 que le public réclame depuis longtemps. L’appareil arrive enfin sur le marché, malgré les spéculations selon lesquelles il arriverait plus tard cet automne, dans le cadre des événements annuels d’Apple au cours du dernier trimestre de l’année.