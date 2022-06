Google vient de faciliter le passage d’iOS à Android pour tous les smartphones

L’application iOS « Passer à Android » de Google prend désormais en charge tous les smartphones Android 12. Pour ceux qui l’ignorent, l’application iOS gratuite est conçue pour faciliter le passage à Android, en transférant des données importantes comme vos contacts et vos entrées de calendrier de l’iPhone. Google a publié l’application plus tôt cette année, mais elle était limitée à ses appareils Pixel au départ.

La prise en charge de tous les smartphones Android 12 en fait une application clé si vous passez d’un iPhone à un nouvel appareil Android.

L’application Passer à Android initie un processus de transfert en affichant un QR code sur l’iPhone, que vous scannez ensuite pour commencer à transférer des photos, des vidéos, des contacts et des événements de calendrier. Les données peuvent être transférées sans fil au lieu de devoir connecter les deux smartphones avec un câble, mais l’option du câble est plus rapide et mieux adaptée au transfert de grandes quantités de vidéos et de photos.

L’application prend même en charge le transfert des messages WhatsApp. Au cours du processus, vous serez invité à lancer WhatsApp pour transférer un historique complet de messages, de photos et de messages vocaux.

Et si vous souhaitez passer d’un smartphone Android à un iPhone, il existe une application pour cela. Apple a sa propre application Migrer vers iOS qui est disponible pour aider les utilisateurs d’Android à passer à iOS depuis 2015.

Un processus très simple

L’article du blog de Google ajoute également que l’ensemble du processus de transfert de données sera transparent grâce à des instructions claires à l’écran. Ces étapes apparaîtront automatiquement sur les smartphones Android lors de leur configuration initiale. Les utilisateurs qui passent d’un iPhone devront s’assurer qu’ils sélectionnent l’option de transfert de données de l’iPhone vers Android lorsqu’ils verront l’invite sur l’écran de configuration. Les utilisateurs seront également invités à choisir entre les options de transfert de données filaire et sans fil. Une fois la méthode de transfert de données sélectionnée, ils seront invités à télécharger l’application Passer à Android depuis l’App Store iOS. Une fois installée, l’application guidera les utilisateurs tout au long du processus de transfert de données et les invitera également à accorder toutes les autorisations nécessaires pour un processus de transfert de données fluide.

Passer à Android est disponible sur l’App Store d’Apple. Google n’a pas dit quand la mise à jour qui ajoute la compatibilité avec davantage de smartphones sera entièrement déployée, mais cela se produira probablement dans les prochaines semaines. Au moins, l’achat de l’un des meilleurs smartphones Android sera un peu plus facile pour les propriétaires d’iPhone à l’avenir.