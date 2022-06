iFixit vend désormais des pièces de rechange d’origine pour les smartphones Google Pixel

Google et iFixit se sont associés plus tôt cette année pour proposer des pièces de rechange authentiques et des guides de réparation pour les smartphones Google Pixel, dans le but de rendre les auto-réparations aussi faciles que possible. Désormais, les pièces promises sont disponibles à l’achat.

Ainsi, maintenant, si vous avez un écran fissuré ou un port de charge cassé, vos choix ne se limitent pas à trouver un atelier de réparation ou à jeter l’appareil à la poubelle.

Want to make your Pixel last even longer? Starting today, @iFixit has the genuine Pixel spare parts you need to give your Pixel 2 through 6 a hardware makeover. 🤩 To learn more, visit https://t.co/D6xprSZ2La https://t.co/a5WmCdqnXn —Made By Google (@madebygoogle) June 29, 2022

iFixit a maintenant commencé à vendre des composants de remplacement authentiques pour tous les smartphones Google Pixel depuis le Pixel 2 de 2017, y compris les écrans, les batteries, les ports de charge, les adhésifs et les caméras arrière. La société a déclaré dans un article de blog, « vous pouvez acheter ces pièces seules ou dans nos kits de réparation à solution complète, qui sont livrés avec tout ce dont vous avez besoin pour réparer votre smartphone, de notre iOpener pour vous faire entrer à l’intérieur, à l’adhésif authentique pour tout sceller à nouveau. Dans tous les cas, les pièces sont couvertes par la garantie à vie d’iFixit (sur tout sauf les batteries, qui sont garanties 1 an) ».

Les nouvelles pièces sont disponibles aux côtés des guides en ligne existants pour la plupart des types de réparation. iFixit et Google travaillent également à rendre les pièces et les guides disponibles peu après la sortie des nouveaux modèles. Le Google Pixel 6a sortira le mois prochain, et iFixit affirme « qu’une sélection complète de pièces pour le Pixel 6a ainsi qu’un ensemble complet de guides de réparation » seront disponibles cet automne. D’autres pièces seront également ajoutées à la boutique pour les modèles existants.

Vers la réparabilité

Le partenariat de Google avec iFixit s’inscrit dans le cadre d’un mouvement plus large en faveur de la réparabilité dans l’industrie technologique — des réparations faciles et bon marché signifient moins de smartphones qui pourrissent dans les décharges, ce qui est bien meilleur pour la planète.

Le programme d’autoréparation tant attendu d’Apple a été lancé en mai, mais il s’est avéré être une sorte de désastre, les simples remplacements d’écran et de batterie nécessitant de grosses machines louées et des appels avec des techniciens distants. Samsung et iFixit travaillent à un partenariat pour proposer des pièces et des guides de réparation actualisés, et Valve a également fait équipe avec iFixit pour les réparations de Steam Deck.