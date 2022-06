Sony dévoile « Inzone », sa nouvelle marque dédiée au gaming, avec des moniteurs et des casques

Comme l’annonçaient les rumeurs et les fuites, Sony a révélé aujourd’hui une nouvelle marque dédiée au gaming appelée Inzone. Bien sûr, Sony possède déjà sa propre marque de jeux avec PlayStation, mais avec Inzone, la société se diversifie un peu. Les produits commercialisés sous la marque Inzone semblent être principalement destinés aux joueurs sur PC, même si, sans surprise, ils bénéficieront d’un certain degré de fonctionnalité supplémentaire lorsqu’ils seront utilisés avec le matériel PlayStation 5.

Pour commencer, la marque Inzone proposera trois casques et deux moniteurs. Les moniteurs, simplement appelés Inzone M9 et Inzone M3, sont sans doute les vedettes des annonces d’aujourd’hui. Cela dit, les nouveaux casques dévoilés par Sony (H9, H7 et H3) présentent des caractéristiques intéressantes et, à certains égards, semblent constituer une mise à niveau du casque Pulse 3D de Sony.

Les moniteurs M9 et M3 offrent tous deux respectivement des taux de rafraîchissement élevés de 144 Hz et 240 Hz. Ils sont également compatibles avec NVIDIA G-Sync et offrent une fréquence de rafraîchissement variable par le port HDMI 2.1, ainsi qu’un temps de réponse GtG de 1 ms. Ils mesurent tous deux 27 pouces, mais le M3 a une résolution maximale de 1080p tandis que le M9 est doté d’une dalle 4K. En fin de compte, ceux qui privilégient le taux de rafraîchissement par-dessus tout voudront probablement opter pour le M3 à plus faible résolution (et moins cher), tandis que ceux qui privilégient la résolution auront le M9, qui offre lui-même un taux de rafraîchissement solide.

Jusqu’à présent, il semble que ces moniteurs couvrent un éventail assez commun de spécifications. Si l’on ajoute la certification DisplayHDR 600 pour le M9 et la certification DisplayHDR 400 prévue pour le M3, ces appareils remplissent encore plus de conditions que les moniteurs de jeu modernes devraient remplir. Cependant, le M9 et le M3 offrent des fonctionnalités intéressantes lorsqu’ils sont associés à une PlayStation 5, ce qui en fait potentiellement de bonnes options pour les joueurs qui jouent à la fois sur PS5 et sur PC.

Lorsqu’ils sont utilisés avec une console PlayStation 5, les moniteurs M9 et M3 disposent de fonctionnalités spéciales. Lors de l’installation, les moniteurs Inzone peuvent détecter votre console et appliquer automatiquement les paramètres HDR appropriés, selon Sony. Ils peuvent également passer d’un mode d’affichage à l’autre en fonction de ce que vous faites avec votre PlayStation 5 : si vous jouez à des jeux, le moniteur passera automatiquement en mode Game1, tandis que si vous regardez des films par un service de streaming ou le lecteur Blu-Ray de la PS5, il passera en mode Cinema.

Trois casques : le H9, le H7 et le H3

Enfin, Sony a dévoilé aujourd’hui trois nouveaux casques : le H9, le H7 et le H3. Comme les noms des produits le suggèrent, le H9 est le fleuron de cette gamme, offrant une suppression numérique du bruit et un son personnalisé qui tient compte de la forme des oreilles des utilisateurs. Le H9 prend également en charge les connexions simultanées par Bluetooth et par l’adaptateur sans fil 2,4 GHz inclus, et ses écouteurs sont en “cuir souple”.

Les casques H7 et H3 offrent des caractéristiques analogues, bien qu’aucun d’entre eux ne dispose de la suppression numérique du bruit du H9. Il convient également de souligner que les H7 et H3 semblent être équipés de matériaux différents pour les écouteurs et que le H3 est un casque filaire. Les trois casques sont toutefois compatibles avec PS5 et PC, et lorsqu’ils sont utilisés avec PS5, les utilisateurs peuvent s’attendre à la prise en charge de l’audio 3D.

Étant donné ces spécifications, vous ne serez probablement pas surpris d’apprendre qu’il ne s’agit pas d’appareils bon marché. Le moniteur Inzone M9 sortira cet été au prix de 1 099 euros, tandis que le M3 sera lancé courant 2022 – aucune information sur le prix en France. En ce qui concerne l’audio, le casque H9 mène la charge avec son prix de 299 euros, tandis que le H7 est à 229 euros et le H3 complète le trio à 99 euros.