Le nouveau look « Material You » de Gmail sera bientôt par défaut, comment le désactiver ?

En tant que société centrée sur le Web, il est parfois déconcertant de constater que les applications Web de Google sont parmi les dernières à bénéficier de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux designs. Cela peut convenir pour des services moins fréquemment utilisés comme Keep, Notes ou Tasks, mais Gmail est le service phare de Google, après la recherche et les publicités. Il est vrai qu’il peut également être plus difficile de modifier les choses dans le formulaire Web de Gmail, car cela pourrait perturber des millions d’utilisateurs, y compris des entreprises, mais mieux vaut tard que jamais.

Le nouveau look « Material You » de Gmail va bientôt arriver dans votre boîte de réception, car Google commence à le déployer par défaut pour les utilisateurs de Workspace. L’ensemble de la suite Workspace comprend des applications Web telles que le service de messagerie Gmail, la version de Zoom de Google, Meet, le rival de Slack, Spaces, et la plateforme bien nommée, Chat. Étant donné qu’avoir tout cela dans un seul parapluie est un peu écrasant et encombrant du point de vue du design, Google donne aux utilisateurs de Gmail un nouveau look plus adapté.

Tout d’abord, Google intègre pleinement son design « Material You », que les utilisateurs d’Android connaissent déjà. Selon un article de Droid Life, Google a officiellement annoncé que sa conception « Material You » fera son chemin vers la vue intégrée de Gmail.

Pour être franc, le nouveau look « Material You » de Gmail n’est pas une refonte radicale. Il s’agit plutôt d’affiner l’ancienne mise en page du service de messagerie de Google en modifiant les couleurs, les boutons et les icônes pour qu’ils correspondent mieux à l’apparence du dernier Android.

L’un des changements les plus notables est l’inondation d’accents bleus sur toute l’interface utilisateur du service de messagerie. Les boutons et les barres latérales ont des touches de bleu dans ce nouveau look. L’énorme bouton « Nouveau message » situé dans le coin supérieur gauche de l’interface a également été légèrement modifié. Au lieu d’un design presque oblong, il adopte désormais un aspect plus rectangulaire. En outre, le traitement « Material You » donne également aux e-mails lus et non lus plus de contraste que le précédent. Les messages non lus sont désormais d’un gris plus clair. Mais, le nouveau look de Gmail ne se limite pas à l’introduction des éléments de design « Material You ».

Pas une simple refonte de couleurs et de formes

En effet, Gmail bénéficie d’un nouveau look par défaut, qui organise enfin la vue intégrée du service de messagerie pour la rendre moins encombrée. Google regroupe désormais toutes ses applications Workspace, telles que Chat, Meet et Spaces, dans un panneau sur la gauche, qui ne comprend que des raccourcis vers ces services. Il convient de noter que tous ces services étaient auparavant intégrés dans la barre latérale de Gmail.

Enfin, il semble que le nouveau look sera déployé par défaut aux utilisateurs de Gmail dans les prochains jours. Contrairement à l’habituel déploiement de 15 jours pour les nouvelles fonctionnalités, Google précise qu’il s’agit d’un « déploiement étendu ». Ainsi, bien qu’elle s’applique aux comptes Gmail personnels et à ceux de Workspace, il faudra peut-être plus de deux semaines pour que votre interface change d’elle-même.

Comment refuser le nouveau look de Gmail ?

Selon Google, vous pouvez choisir les applications qui y figurent dans le menu des paramètres rapides, où vous pourrez revenir à l’ancienne apparence si vous préférez.

Maintenant qu’il s’agit de l’apparence par défaut de Gmail, voici comment la désactiver. Cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à gauche, puis allez dans « Configuration rapide », et sélectionnez l’option « Revenir à l’affichage Gmail d’origine ».