Elon Musk compte désormais plus de 100 millions d’abonnés sur Twitter

Elon Musk compte désormais 100 millions d’abonnés sur Twitter, la plateforme qu’il pourrait être sur le point d’acheter. Musk a franchi le cap entre le 26 et le 27 juin, gagnant plus de 150 000 followers entre ces deux jours.

Cela signifie qu’il est désormais suivi par environ 43 % des personnes qui utilisent le service de microblogging, bien que ce pourcentage puisse être sensiblement différent si, comme Musk le soupçonne, un grand nombre de ces comptes sont des bots.

Malgré ce chiffre important, Musk ne se classe que sixième parmi les personnes les plus suivies sur Twitter. Voici le top 5 :

Barack Obama : 132,1 millions Justin Bieber : 114,1 millions Katy Perry: 108,8 millions Rihanna : 106,9 millions Cristiano Ronaldo: 101,3 millions

Le PDG de Tesla et SpaceX a rejoint Twitter en 2009, trois ans après le lancement de la plateforme. Au cours de cette période, il a posté environ 18 500 tweets sur un large éventail de sujets. Et certains de ces tweets lui ont valu des ennuis avec les autorités. Curieusement, Musk n’a rien partagé sur le service depuis le 22 juin, marquant probablement l’une des plus longues périodes de silence sur Twitter de ces dernières années.

À l’inverse, la page Facebook du PDG de Meta, Mark Zuckerberg, est essentiellement constituée de communiqués de presse, tandis que le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a une présence tout aussi édulcorée sur la plateforme qu’il gère.

Un rachat non finalisé

On ne sait pas si ce silence a un rapport avec sa récente offre d’achat du service de microblogging pour plus de 44 milliards de dollars. L’opération, que Musk a proposée en avril, mais qui n’est pas encore signée et scellée, a connu une mauvaise passe au début du mois lorsqu’un avocat représentant Musk a déclaré que si Twitter ne lui remettait pas des données sur le nombre de faux comptes et de comptes de spam sur la plateforme, le milliardaire entrepreneur pourrait abandonner son offre.

Twitter, dont le siège est à San Francisco, a réagi en remettant une énorme quantité de données, mais il n’est pas encore certain que cela suffise à maintenir l’accord sur les rails, car les analystes devront examiner les données pour tenter de déterminer le nombre de faux comptes et de comptes de spam sur le service.

Twitter a longtemps affirmé que les faux comptes et les comptes de spam ne représentaient qu’environ 5 % de sa base d’utilisateurs, mais Musk craint que ce chiffre soit beaucoup plus élevé. Si c’est le cas, les annonceurs pourraient quitter la plateforme ou exiger des tarifs plus bas, tandis que Musk se sentirait probablement obligé d’essayer de réduire la valeur de son offre de rachat, ou de s’en aller tout simplement.

En attendant, nous attendons son prochain tweet…