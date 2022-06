Sony se prépare à lancer de nouveaux casques de jeu pour sa marque Inzone

Bien que la PS5 fasse l’objet d’une forte demande qui n’a pas encore été satisfaite, il semble que Sony essaie déjà de lancer de nouveaux produits autour de la console, mais pas seulement.

Sony pourrait être prête à annoncer une nouvelle gamme de casques de jeu, selon un rapport de 91Mobiles. Plutôt que d’être spécifiquement brandés PlayStation, comme le casque Pulse de Sony, les trois casques feront apparemment partie d’une nouvelle marque de matériel de jeu de Sony appelée « Inzone », qui pourrait également inclure une paire d’écrans de jeu.

Les images divulguées montrent les trois casques de la série H avec une couleur blanche analogue à celle du casque Pulse. Le Inzone H3 est filaire, et dispose d’un port USB-C avec une molette de volume physique. Un bouton marqué « NC/AMB » apparaît dans les rendus du Inzone H3, ce qui suggère qu’il pourrait prendre en charge la suppression du bruit et avoir un mode audio ambiant pour permettre aux joueurs d’entendre ce qui se passe autour d’eux.

Les Inzone H7 et Inzone H9, quant à eux, sont sans fil et peuvent être connectés par Bluetooth ou à l’aide d’un dongle USB inclus. Le H9 est le plus haut de gamme des deux, et prendrait en charge la suppression du bruit.

Tous les trois prennent en charge le son spatial à 360 degrés. Il n’y a pas de détails officiels sur les plateformes que les casques prendront en charge, mais s’ils ressemblent au casque Pulse de Sony, ils fonctionneront probablement sur PC en plus de la PS5. Les écouteurs ont été conçus avec un micro à perche rabattable et relevable pour permettre aux utilisateurs de discuter en direct.

Sony développe une marque de gaming Inzone

Si l’on en croit un autre rapport, ces casques pourraient faire partie d’une gamme plus large d’accessoires de jeu de Sony portant la marque Inzone. Selon Tom Henderson, la société pourrait également développer une paire d’écrans de jeu de la marque Inzone. L’un d’eux pourrait avoir une résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, tandis que l’autre aurait une fréquence de 240 Hz mais une résolution réduite de 1080 p. Il n’y a aucune information sur les tailles d’écran. Les moniteurs sont décrits comme étant parfaits pour la PS5 et ont reçu un support VRR ainsi qu’une faible latence. L’article note que les deux moniteurs pourraient être dotés de « fonctions d’assistance au jeu », notamment le temps de jeu, le viseur et une luminosité améliorée.

Rien n’a été dit sur le prix de ces nouveaux casques et écrans ni sur leur date de sortie. Mais Henderson rapporte que nous pourrions voir une annonce dès la semaine prochaine.