Insta360 lance la One RS 1-inch 360 Edition avec deux capteurs Leica de 1 pouce

Insta360 a annoncé la ONE RS 1-Inch 360 Edition, une caméra dotée de deux capteurs de 1 pouce et d’une résolution vidéo 6K qui repousse les limites de la prise de vue à 360 degrés.

La ONE RS 1-Inch 360 Edition, qui a été « co-élaborée avec Leica », permet aux cinéastes de filmer avec la meilleure qualité d’image disponible dans le secteur avec un appareil portable. Avec des appareils de prise de vue conventionnels, il serait impossible pour les créateurs de capturer rapidement des plans imaginatifs en raison de leur conception à double objectif à 360°.

La ONE RS 1-Inch 360 Edition est dotée de deux capteurs CMOS de 1 pouce, ce qui constitue une grande avancée pour les créateurs. L’appareil peut filmer des vidéos à 360° en 6K et des images 360 en 21 mégapixels. Les capteurs de 1 pouce sont en effet le secret des performances de la caméra en basse lumière, offrant une gamme dynamique exceptionnelle du crépuscule à l’aube. Les autres caméras 360° grand public ont des problèmes avec les ombres et la luminosité, mais la 1-Inch 360 Edition a des couleurs et des détails précis.

La ONE RS 1-Inch 360 Edition élimine les installations de tournage encombrantes. La petite taille de la caméra signifie qu’elle peut être utilisée d’une manière qui n’était pas possible auparavant. Les créateurs n’ont plus besoin de se soucier de l’orientation de la caméra avec deux objectifs. Au lieu de cela, ils peuvent saisir toute l’action en une seule prise, puis la recadrer en fonction de leur vision. Insta360 facilite le partage de séquences à 360 degrés ou plates.

Les travellings et les perspectives à la troisième personne sont réalisables avec la capture panoramique à 360 degrés. Les doubles lentilles éliminent les perches à selfie, ce qui permet d’obtenir des prises de vue nettes et sans obstruction. Grâce aux algorithmes de stabilisation FlowState et de nivellement de l’horizon d’Insta360, vous n’avez pas besoin d’un cardan pour obtenir des vidéos fluides et de niveau.

De nouvelles fonctions photo

Grâce à l’IA, les créateurs peuvent facilement apporter des modifications remarquables à la 1-Inch 360 Edition. La nouvelle fonction photo PureShot HDR fait appel à l’IA et au bracketing d’exposition intelligent pour renforcer la plage dynamique de vos clichés, éliminant ainsi la post-édition. Shot Lab utilise l’IA pour automatiser le clonage, les zooms en travelling et les traînées d’étoiles dans l’application Insta360. Les créateurs peuvent utiliser le logiciel de bureau Insta360 Studio ou un plugin Adobe Premiere Pro à venir pour affiner leur travail.

La ONE RS 1-Inch 360 Edition peut être utilisée pour réaliser un time-lapse des aurores boréales ou une visite virtuelle d’une maison à vendre. La résistance à l’eau IPX3 de la caméra la protège de la pluie ou de la neige lors des prises de vue en extérieur, et ses capteurs de 1 pouce offrent une plage dynamique et une netteté exceptionnelles en intérieur.

Grâce à sa portabilité, la caméra peut être installée sur une voiture ou un sac à dos pour Google Street View, sur un trépied pour les visites virtuelles ou sur un casque pour la surveillance des chantiers de construction. L’appareil sera compatible avec Matterport et OpenSpace par un SDK.

Insta360 ONE RS 1-Inch 360: spécifications

Ouverture : f/2,2

Débit vidéo maximal : 120 Mb/s

Longueur focale équivalente à 35 mm : 6,52 mm

Résolution photo : 6 528 × 3 264 pixels (2:1)

Streaming en direct: 360 Live, Reframe Live (le streamer définit une perspective fixe)

Résolution vidéo : 5 888 × 2 944 @ 30 fps, 6 144 × 3 072 @ 25/24 fps, 3 840 × 1 920 @30/25/24 fps et 3 040 × 1 520 @ 50 fps

Format photo : insp et RAW (dng) (les fichiers RAW nécessitent un logiciel sur PC/Mac pour être exportés)

Gamme ISO : Photo : 100-3200 | Vidéo : 100-3200

Vitesse d’obturation : Photo : 1/8000 – 120 s | Vidéo : 1/8000 — jusqu’à la limite des images par seconde

Valeur d’exposition : ±4 EV

Balance des blancs : 2000K-10000K

Format vidéo : insv (peut être exporté par App ou Studio)

Format audio : 48 kHz, AAC

Connectivité : Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 GHz, 802,11 ac, USB Type-C, carte micro-SD

Capacité de la batterie : 1,350 mAh

Temps de charge : 90 minutes (hors tension)

Poids : 239 g

Dimensions (L x H x P) : 53,2 × 49,5 × 129,3 mm

Garantie : 1 an

Prix et disponibilité

La Insta360 ONE RS 1-Inch 360 Edition peut être acheté sur store.insta360.com et d’autres boutiques dans le monde pour 939,99 euros. En outre, l’objectif 1-Inch 360 fonctionne à la fois avec les noyaux ONE R et ONE RS. Cela signifie que les créateurs peuvent transformer leur caméra d’action en une meilleure caméra 360 en ajoutant l’objectif 1-Inch 360.

Les offres groupées de mise à niveau de la ONE R et de la ONE RS comprennent un objectif 360 de 1 pouce, une batterie et un support de montage, mais pas le cœur, et sont disponibles au prix de 769,99 euros.