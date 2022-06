Samsung va montrer son avenir des appareils Galaxy robustes le mois prochain

by

Alors que la date du prochain grand événement Unpacked de Samsung n’est pas encore officiellement fixée, il n’est pas nécessaire d’être un spécialiste de l’industrie technologique pour prévoir que l’annonce des Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 aura lieu dans le mois d’août.

Ce à quoi nous ne nous attendions pas, c’est que la société prépare un lancement de produit différent avant cela, ce qui a apparemment été confirmé plus tôt dans la semaine. Peut-être encore plus surprenant, cet événement en ligne « Samsung Together 2022 » du 13 juillet ne sera pas organisé en l’honneur des Galaxy Buds Pro 2 ou du Galaxy S22 FE.

Au lieu de cela, le plus grand fabricant de smartphones au monde a nommé les deux appareils qu’il prévoit de détailler entièrement le mois prochain sur l’invitation électronique réelle envoyée à « ses partenaires », ce qui est plus qu’inhabituel. Il s’agit des robustes Galaxy XCover 6 Pro et Galaxy Tab Active 4 Pro, ce qui explique en quelque sorte pour quoi le géant de la technologie ne se soucie pas autant du secret que d’habitude.

Principalement destinés aux entreprises, le robuste smartphone à encoche et la tablette dotée du stylet S Pen ne sont évidemment pas susceptibles de séduire les masses et de rivaliser avec la gamme d’iPhone 14 d’Apple ou l’iPad de 10e génération en termes de popularité grand public.

Selon les rumeurs, le Galaxy XCover 6 Pro de 6,6 pouces, qui devait être commercialisé sous le nom de XCover Pro 2, devrait améliorer la modeste résolution de l’écran HD+ du XCover 5 de 5,3 pouces de l’année dernière pour atteindre un nombre de pixels d’environ 2 400 x 1 080 (c’est-à-dire full HD+), tout en intégrant une batterie d’environ 4 000 mAh facilement remplaçable et un processeur Snapdragon 778 raisonnablement puissant.

Une tablette durable

La Galaxy Tab Active 4 Pro, quant à elle, est largement entourée de mystère, bien que quelque chose laisse entendre qu’elle sera plus grande que la Galaxy Tab Active 3 non pro de 2020, imitant peut-être l’écran de 10,1 pouces de la Galaxy Tab Active Pro originale de 2019, tout en offrant un stylet pour aider les « pros » dans divers secteurs d’activité à prendre facilement des notes, à esquisser des idées et à capturer des signatures manuscrites.

Attendez-vous à ce que plus d’informations, au moins sur la Galaxy Tab Active 4 Pro, sortent à mesure que nous approchons de la date du 13 juillet, et si vous êtes dans les robustes smartphones ou tablettes, revenez bientôt pour découvrir exactement comment Samsung va « redéfinir » ce marché de niche de l’industrie technologique.