La OPPO Watch 3 devrait offrir une meilleure autonomie et un ratio écran/corps élevé

Jusqu’à présent en 2022, le marché des smartwatches a connu une énorme croissance, avec de plus en plus de ventes, et bien que l’Apple Watch défende son titre de smartwatch la plus populaire jusqu’à présent en 2022, d’autres entreprises ont également cherché à répondre à la demande de wearables. Et maintenant, nous avons quelques détails sur la prochaine OPPO Watch 3, provenant d’un informateur réputé sur Weibo, Digital Chat Station.

Selon la source, la série OPPO Watch 3 sera composée de trois modèles portant les numéros de modèle OWW211/212/213. Les informations partagées par l’auteur de la fuite sur le réseau social chinois Weibo indiquent également une meilleure autonomie de la batterie (bien qu’aucun détail ne soit divulgué sur la façon dont elle sera améliorée) et un ratio écran/corps élevé, cherchant peut-être à réduire les bords de la montre par rapport à sa prédécesseure.

Les couleurs dans lesquelles la smartwatch sera proposée sont le noir, l’argent, le gris foncé et l’or clair.

Sa prédécesseure, la OPPO Watch 2, a été lancée l’année dernière avec le dernier chipset Qualcomm Snapdragon 4100 et un écran carré de 1,91 pouce avec des coins arrondis (oui, elle ressemble vraiment à une Apple Watch), et Digital Chat Station ne dit rien au sujet d’un changement majeur de conception, alors attendez-vous à ce que la montre connectée prenne la même forme ainsi.

En ce qui concerne la date de sortie, il semble que la OPPO Watch 3 sortira dans la seconde moitié de 2022. La publication de Digital Chat Station indique « Dans la seconde moitié de l’année, l’accent est mis sur les nouveaux fleurons, les nouveaux équipements et les nouveaux systèmes », ce qui, bien que la traduction automatique massacre un peu la grammaire, pourrait signifier que c’est à ce moment-là que nous verrons les montres connectées.

Des statistiques traditionnelles

L’informateur indique également que toutes les fonctions de la OPPO Watch 2 seront présentes sur le nouveau modèle. En gros, on peut s’attendre à un suivi de la fréquence cardiaque sur 24 heures, à une surveillance de l’oxygène dans le sang et du stress, ainsi qu’à une analyse du sommeil.

De plus, l’amélioration de l’autonomie de la batterie indiquée par l’informateur pourrait rendre cette smartwatch assez endurante en termes de batterie. Sa prédécesseure était équipée de l’Ultra Dynamic Dual Engine garantissant jusqu’à 4 jours d’autonomie sur une seule charge et jusqu’à 16 jours en mode économie d’énergie.

Oui, elle ressemble peut-être à une Apple Watch, mais elle n’a certainement pas besoin d’être rechargée tous les jours comme une Apple Watch.

On peut attendre le OPPO Band 2

La publication mentionne également le OPPO Band 2, qui serait disponible en modèles noir et bleu, avec NFC et la surveillance de l’oxygène dans le sang.