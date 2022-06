Le Nothing phone (1) se dévoile dans un superbe noir, le processeur est confirmé

Il semblerait que les fuites entourant le futur Nothing phone (1) ne s’arrêtent jamais ! Aujourd’hui, nous avons un premier aperçu du modèle noir du phone (1) dans toute sa gloire, grâce à WinFuture.

De plus, Nothing a également officiellement confirmé à Input Mag la puce qu’il utilisera : il s’agira du Qualcomm Snapdragon 778G+. Il s’agit d’une version personnalisée du processeur 778G de milieu de gamme, déjà bien connu, mais le « + » correspond ici à l’ajout de capacités de recharge sans fil et de recharge sans fil inversée. Qualcomm aurait ajouté ces deux fonctionnalités en exclusivité pour Nothing, ce qui démontre la confiance pour un nouveau venu dans le domaine des smartphones.

Pour le reste, les performances de cette puce sont identiques à celles des autres modèles de milieu de gamme qui l’utilisent : vous disposez d’un processeur à 8 cœurs, dont 4 cœurs A78 de performance, et 4 cœurs A66 d’efficacité, avec un GPU Adreno 652 L et un modem 5G X53.

Le fondateur de Nothing, Carl Pei, déclare qu’il estime que les smartphones ont déjà atteint une « performance suffisante » pour les tâches quotidiennes et que nous avons atteint le point des rendements décroissants. Ajoutez à cela que le 778G+ est plus économe en énergie, ce qui aide à obtenir une plus grande autonomie de la batterie, et tout cela semble être une décision raisonnable.

En ce qui concerne la version noire, tout le reste, à l’exception de la couleur, est identique à la version blanche et vous bénéficiez de la même interface Glyph, avec plus de 900 LEDs qui vous avertissent des appels, des messages et vous indiquent même l’état d’avancement de la charge du téléphone. Et avec le modèle noir, le contraste entre le smartphone et les lumières LED est encore plus saisissant.

Nothing dévoilera officiellement l’appareil le 12 juillet

Mais si le phone (1) fuit au même rythme, il n’y aura peut-être pas grand-chose à montrer lors de l’événement officiel. Nous savons déjà que le smartphone affichera un prix inférieur à 500 euros. Il aura deux versions, un modèle 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et un modèle 12/256 Go, et l’on peut voir deux caméras à l’arrière, une large et une ultra-large.

Le smartphone devrait être doté d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh et offrir un support de charge allant jusqu’à 45W en filaire, ainsi qu’un support pour la charge sans fil.