L’Apple Watch est de loin la première smartwatch au monde

« La grande fidélité à la marque des utilisateurs d’iPhone est l’un des facteurs de succès de l’Apple Watch. Cette popularité semble être plus élevée parmi la jeune génération, ce qui fait d’Apple un leader irremplaçable du marché. Bien sûr, tout a été possible grâce aux hautes performances du produit et à l’excellente connexion entre les appareils iOS pris en charge. Nous pensons que la part de marché d’Apple devrait encore augmenter d’ici la fin de l’année ».

« Bien que le marché mondial des smartwatches ait connu une faible croissance en 2020 en raison de l’impact de Covid-19, il a continué à enregistrer de bonnes performances depuis son rebond l’année dernière. En particulier, Apple a représenté plus d’un tiers des expéditions totales l’année dernière, et il accroît encore son influence avec une part de marché de 36 % au premier trimestre de cette année », a déclaré la directrice associée Sujeong Lim.

Plus précisément, Apple détenait 36,1 % du marché des smartwatches au premier trimestre de l’année, contre 35,9 % au même trimestre de 2021 . Samsung est le dauphin , et la bonne nouvelle pour la société sud-coréenne est que sa part de marché a considérablement augmenté, passant de 7,8 % à 10,1 %.