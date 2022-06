Le Amazon Prime Day 2022 aura lieu les 12 et 13 juillet

L’événement commercial annuel d’Amazon, le Amazon Prime Day, débutera officiellement à 0 h 1 le mardi 12 juillet, et se poursuivra jusqu’au mercredi 13 juillet, a annoncé la société.

Le Prime Day de cette année est décalé de quelques semaines par rapport à celui de l’année dernière, mais il conserve sa date estivale, contrairement à ce qui s’était passé au plus fort de la pandémie en 2020, lorsque Amazon avait reporté l’événement à octobre. Et si vous êtes à la recherche de jouets, de technologies, d’articles pour la maison ou d’autres articles, c’est peut-être l’un des meilleurs moments pour faire des économies en dehors de la saison des achats du Black Friday et du Cyber Monday.

Il est presque certain que nous verrons certains des prix les plus bas à ce jour sur les produits d’Amazon, ainsi que des réductions sur un assortiment d’autres technologies. Les premières offres commencent le 8 juillet, date à laquelle Amazon proposera jusqu’à 55 % de réduction sur une série d’appareils Amazon, notamment le dernier Kindle Paperwhite, le Echo Dot de quatrième génération et un certain nombre d’autres produits.

Amazon n’a pas donné de détails exacts sur ce qui sera proposé, mais a indiqué que la vente de 48 heures comprendra « les prix les plus bas jamais atteints » sur certains produits de Philips, Samsung, Tefal, Bosch, iRobot, Puma, Levi’s, ainsi que sur des produits essentiels de tous les jours tels que Pampers, Oral-B, L’Or Espresso et Finish. Si l’on se fie aux années précédentes, on peut s’attendre à ce que de nombreuses offres concernent des aspirateurs robots, des casques antibruit et des téléviseurs 4K, ainsi que d’autres types de produits électroniques.

Comme les années précédentes, les offres Prime Day sont accessibles aux membres Prime vivant en France ainsi que dans un certain nombre d’autres pays, notamment les États-Unis, l’Autriche, l’Australie, la Belgique, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, les Pays-Bas, le Portugal, Singapour, l’Espagne, le Royaume-Uni, la Pologne et la Suède. Amazon prévoit également d’organiser des événements Prime Day en Inde, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et en Égypte plus tard cet été.

Le Prime Day est destiné aux clients qui ont souscrit au service d’abonnement Amazon Prime. Heureusement, le revendeur propose dès à présent un essai gratuit de 30 jours de son service Prime pour les nouveaux abonnés. Si vous l’utilisez aujourd’hui, vous serez couvert jusqu’aux ventes Prime Day de cette année et au-delà. Vous aurez également accès à toutes sortes d’avantages Amazon Prime, notamment la livraison rapide le jour même ou le lendemain, les meilleures émissions Prime Video d’Amazon, Prime Gaming et toute une série d’autres avantages. Si vous vous inscrivez à l’essai gratuit et que vous ne souhaitez pas poursuivre le service après l’Amazon Prime Day, vous pouvez l’annuler pendant ou après, afin d’éviter de payer des frais superflus.