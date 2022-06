Selon la rumeur, Apple fabriquerait déjà le M3, qui équipera les Mac l’année prochaine

Selon une nouvelle rumeur, Apple fabriquerait déjà une puce M3, bien que la M2 soit encore très récente dans la série Apple Silicon. Étant donné qu’il est étonnamment tôt pour entendre parler du Apple M3, et bien qu’il soit important de prendre cette information avec des pincettes, elle provient de l’un des informateurs les plus fiables d’Apple, Mark Gurman.

Dans la dernière newsletter de Gurman, il mentionne qu’Apple travaille sur le M3, qui devrait théoriquement être terminé et intégré aux Mac dès l’année prochaine. Apparemment, le M3 est destiné à être le moteur d’un MacBook Air de 13 pouces rafraîchi, ainsi que d’un MacBook Air de 15 pouces, et d’un nouvel iMac tout-en-un (il ne précise pas la taille du modèle), dont le lancement serait prévu en 2023.

Il est également fait mention d’un MacBook de 12 pouces (dont la rumeur a également circulé, comme vous vous en souvenez peut-être), mais c’est beaucoup plus provisoire, car l’ordinateur portable est censé être encore très tôt dans le calendrier de développement. Bien sûr, tout ceci n’est que spéculation, et nous devrions donc être prudents quant au poids à accorder à ces potentiels nouveaux Mac.

Creative Bloq ajoute à ce rapport en signalant de nouvelles rumeurs selon lesquelles une puce M3 est en cours de développement et utilisera le processus 3 nm (N3) de TSMC, passant ainsi à la vitesse supérieure par rapport au 5 nm (utilisé par le nouveau M2, et le M1 original d’ailleurs).

Nous savons que TSMC est prête à lancer la production en volume de puces de 3 nm au cours du dernier trimestre de 2022, ce qui correspond à l’échéance de 2023 pour que le M3 soit prêt à être livré dans les nouveaux Mac.

Concentrons-nous sur la puce Apple M2 avant

La théorie qui remonte à un certain temps — voir The Information — est qu’Apple travaille sur un trio de puces M3, qui sera le SoC de base, plus les versions Pro et Max (ou équivalent), avec les processeurs ayant potentiellement jusqu’à 40 cœurs (pas le M3 standard, bien sûr, mais les puces améliorées).

Il semble donc que le nouveau M3 pourrait être très puissant, et étant construit en 3 nm, il offrira des avantages majeurs en termes d’amélioration substantielle non seulement des performances, mais aussi de l’efficacité énergétique.

Pour que le M3 apparaisse en 2023, il faudrait évidemment qu’Apple abandonne le M2 en un an seulement. Cela pourrait-il arriver ? Il est vrai qu’il est encore tôt pour entendre parler du M3, et pour s’attendre à ce que le SoC soit prêt à faire ses débuts dans plusieurs Mac l’année prochaine. Même si c’est le plan d’Apple, la société pourrait toujours rencontrer des problèmes et des retards, que ce soit dans la production des puces ou dans la réalisation des appareils.