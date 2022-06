Voici la nouvelle smartwatch hybride Fossil Gen 6 avec un support d’Alexa

Fossil a officialisé la nouvelle smartwatch Gen 6 Hybrid, à la fois en France et dans le monde. La smartwatch est livrée avec le support d’Alexa, une application autonome Fossil remaniée, et d’autres points forts.

La Fossil Gen 6 Hybrid est dotée des fonctionnalités d’une montre traditionnelle et d’une smartwatch. Pour la partie design, elle s’est inspirée des montres les plus vendues de la société : Machine et Stella. La Machine Gen 6 Hybrid présente un cadran de 45 mm avec une lunette et des boutons crantés, et une texture inspirée

par la technique d’usinage industriel traditionnelle. Elle est proposée en noir, argenté ou anthracite, avec en option un bracelet brossé à 3 maillons, un bracelet en maille milanaise, un bracelet en cuir ou un bracelet en silicone.

La Stella Gen 6 Hybrid quant à elle possède un cadran de 40,5 mm avec une lunette en forme de pièce de monnaie, 150 cristaux posés à la main sur la plupart des modèles et des aiguilles mécaniques biseautées. Elle est disponible dans les coloris doré rose, argenté et bicolore, avec un bracelet à 3 maillons, un bracelet en maille milanaise, un bracelet en cuir ou un bracelet en silicone. La montre est dotée d’un écran rétroéclairé à échelle de gris et de cadrans personnalisables.

La Gen 6 Hybrid donne accès à diverses fonctionnalités d’Alexa, comme la possibilité de définir des rappels, d’éteindre les lumières, etc. Ceci est pour les dernières versions d’Android et d’iOS et Alexa sera préinstallé sur la smartwatch. La smartwatch prend également en charge un nouveau capteur SpO2 et un capteur de fréquence cardiaque amélioré.

La smartwatch permet également de suivre les pas, les séances d’entraînement, le sommeil, et plus encore. Elle prend également en charge le Bluetooth version 5 LE, les notifications (appels, messages et autres), le contrôle de la musique, les prévisions météorologiques, etc.

Disponible dès aujourd’hui

La nouvelle Fossil Gen 6 Hybrid prend également en charge la nouvelle application autonome avec davantage de nouvelles fonctionnalités et une interface utilisateur améliorée. Elle permet de personnaliser l’écran d’accueil de l’application, de personnaliser la montre, d’obtenir des statistiques sur un seul écran, et plus encore. Cette application a été mise à jour pour toutes les montres hybrides Fossil.

Le prix de la montre Fossil Gen 6 Hybrid est de 229 euros (modèles avec bracelet en cuir et en silicone) et de 259 euros (modèles à bracelet). Elle est désormais disponible à la vente en France sur le site Web de la société et dans certains revendeurs de Fitbit.