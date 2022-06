Qualcomm pourrait sortir le SoC Snapdragon 8 Gen 2 plus tôt que prévu !

Après avoir lancé le SoC Snapdragon 8 Gen 1 à la fin de l’année dernière, Qualcomm a récemment publié une version améliorée du chipset sous la forme du Snapdragon 8+ Gen 1. Maintenant, Qualcomm devrait publier son prochain chipset Snapdragon 8 Gen 2 d’ici la fin de l’année.

Qualcomm, par son site officiel, a annoncé son Snapdragon Tech Summit annuel pour dévoiler de nouvelles puces mobiles et présenter de nouvelles technologies liées aux jeux, à l’IA et à la connectivité. Le Snapdragon Tech Summit débutera le 14 novembre et se poursuivra jusqu’au 17 novembre. Pour rappel, le Snapdragon Tech Summit 2021 a débuté le 30 novembre et Qualcomm a dévoilé le SoC Snapdragon 8 Gen 1 lors du deuxième jour de son événement, c’est-à-dire le 1er décembre.

Cependant, la société devrait lancer son prochain processeur Snapdragon 8 Gen 2 plus tôt que son calendrier habituel et le dévoiler le 17 novembre 2022. Bien que la société n’ait pas confirmé le lancement du chipset, Qualcomm révélera plus de détails sur l’événement dans les prochains jours.

Aujourd’hui, nous ne savons pas grand-chose sur le processeur Snapdragon 8 Gen 2. Cependant, les rumeurs suggèrent qu’il suivra une architecture quadruple cluster 1 +2 +2 +3 par rapport à l’architecture tri-cluster 1 +3 +4 de son prédécesseur, mais qu’il s’en tiendra au nœud de fabrication de 4 nm de TSMC.

En outre, le chipset devrait être doté d’un processeur Kryo Prime avec un cœur ARM Cortex-X3, de quatre processeurs Kryo Performance basés sur des cœurs Cortex-A720 et Cortex-A710, et de trois processeurs Kryo Efficiency basés sur des cœurs ARM Cortex-A510. Sur le plan graphique, le SoC devrait être équipé d’un GPU Adreno 740 intégré.

Des smartphones commercialisés fin décembre

En outre, selon le dernier rapport de la célèbre source chinoise Digital Chat Station, les smartphones équipés du SoC Snapdragon 8 Gen 2 seront commercialisés fin décembre. Les modèles Xiaomi 13 devraient être les premiers smartphones Snapdragon 8 Gen 2.

Alors, que pensez-vous du prochain processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2 ?