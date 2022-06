Un test montre que le capteur d’empreintes digitales du Pixel 6a est plus rapide que celui du Pixel 6

Nous sommes encore à un mois du lancement officiel du Pixel 6a, le futur smartphone abordable de Google, et alors que le smartphone n’est même pas encore sorti, le YouTuber malaisien Fazli Halim a déjà sorti un test anticipé. Nous n’avons aucune idée de la façon dont il a mis la main sur le smartphone si tôt, mais même sur ce logiciel de préversion, nous pouvons voir que le capteur d’empreintes digitales sous l’écran du Pixel 6a est beaucoup plus rapide que la série Pixel 6.

Et c’est une excellente nouvelle ! La série Pixel 6 a reçu des critiques élogieuses, sauf pour un problème et c’était la lenteur du capteur d’empreintes digitales.

Dans une comparaison directe, il est évident que le capteur d’empreintes digitales du Pixel 6a fonctionne avec même un tapotement plus court, tandis que la série de smartphones Pixel 6 vous oblige à tenir votre doigt plus longtemps et à pousser plus fort sur l’écran pour enregistrer votre empreinte digitale. Et, c’était un peu attendu après que le patron du matériel de Google, Rick Osterloh, ait confirmé le mois dernier que le Pixel 6a utilise un capteur d’empreintes digitales différent de celui de la famille Pixel 6.

Auparavant, Google a officiellement reconnu le problème des empreintes digitales et l’a imputé aux « algorithmes de sécurité améliorés » de la série Pixel 6.

Google avait généralement offert certains des meilleurs capteurs d’empreintes digitales sur les smartphones avec ses capteurs « Pixel Imprint ». Débuté sur le Pixel original en 2016 et fonctionnant jusqu’au Pixel 5a, l’emplacement de l’empreinte Pixel à l’arrière du smartphone a fait du déverrouillage une tâche facile et pratique, les smartphones Pixel étant déverrouillés dès qu’ils sortaient des poches. La série Pixel 6 n’a pas eu ce luxe, car Google a opté pour un capteur frontal plus futuriste — mais finalement peu fiable. Une flopée de mises à jour logicielles ont été déployées pour tenter de le corriger, mais le logiciel ne peut pas aller plus loin pour couvrir un matériel défectueux.

Les précommandes dès le 21 juillet

La vidéo de prise en main passe également en revue la caméra du Pixel 6a et d’après les quelques échantillons de photos, il semble que le Pixel 6a offre des couleurs très analogues à celles du Pixel 6 Pro plus onéreux, mais la quantité de détails résolus n’est pas tout à fait aussi élevée.

À 459 euros, le Pixel 6a se profile comme l’un des nouveaux smartphones abordables les plus alléchants de l’année. Alors que le Pixel 5a était un bon smartphone, il n’était disponible qu’aux États-Unis et au Japon, tandis que ce nouveau modèle Pixel 6a arrivera dans davantage de pays, y compris en Europe, et donc en France. Les précommandes du Pixel 6a commencent le 21 juillet, tandis que la date de sortie est fixée au 28 juillet.