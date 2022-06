Ce pourrait être notre premier aperçu du casque VR sans fil Deckard de Valve

Une demande de brevet américain récemment publiée pourrait donner un bon aperçu du casque VR sans fil Deckard de Valve.

Les rumeurs se sont récemment multipliées après une analyse poussée du code source de Steam, découvrant d’intrigants détails qui semblent suggérer qu’un nouveau système d’affichage monté sur la tête, peut-être appelé Deckard, est en cours de développement. Jusqu’à présent, la plupart des signes indiquent qu’il s’agit d’un casque autonome et sans fil analogue au Meta Quest 2 — ou du moins d’un dispositif qui peut être utilisé sans PC connecté.

Une grande partie du brevet traite du serre-tête et de la manière dont il permet divers ajustements pour un confort optimal tout en restant solidement fixé — et empêche la lumière extérieure de pénétrer à l’intérieur. Le brevet contient plusieurs dessins qui montrent deux cadrans à l’arrière pour l’ajustement, permettant un réglage fin même au milieu d’un jeu ou d’une autre expérience VR, sans avoir besoin d’utiliser les deux mains ou de retirer le casque.

Le design présenté dans le brevet ne sera peut-être jamais fabriqué, mais il est intéressant de voir sur quoi Valve a travaillé et il est probable qu’au moins certains aspects de ce design seront utilisés dans un futur produit. Les écouteurs ressemblent beaucoup à l’actuel Valve Index et il y a toujours une sangle centrale qui va de l’avant à l’arrière avec des sangles à crochets et à boucles pour le réglage.

En plus de la sangle centrale, les cadrans sont décrits comme un moyen de régler le serrage à la fois sur le dessus et sur le côté, donc peut-être que le cadran ajouté permettra des ajustements fins de la sangle supérieure plus rapidement et sans avoir à la décrocher avant de la serrer. Cela peut être d’une importance capitale au milieu d’une session VR intense si le casque glisse et que la netteté de l’image en souffre.

Une annonce prochainement ?

Si l’ajustement et le confort sont des aspects très importants de tout casque VR, ce sont les spécifications matérielles qui présentent le plus d’intérêt. Malheureusement, aucun détail n’a été fourni à cet égard. Des spéculations antérieures suggèrent que le casque Deckard de Valve pourrait avoir beaucoup des mêmes caractéristiques que le Quest 2 de Meta tout en conservant la possibilité de se connecter à un PC pour exécuter des jeux de meilleure qualité et des applications plus exigeantes.

Alors que le projet Cambria de Meta et le premier casque VR d’Apple devraient arriver en 2022, il semble que Valve pourrait également rejoindre la fête avec Deckard, faisant de cette année la plus importante de tous les temps pour le matériel de réalité virtuelle.