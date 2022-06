Apple va ressusciter le nom « Plus » avec l’iPhone 14 Plus et son écran de 6,7 pouces

Cette année, nous allons assister à la plus grande taille moyenne d’écran d’une culture d’iPhone jamais annoncée, grâce à ce qui était généralement connu comme un iPhone 14 Max avec la taille d’écran de 6,7 pouces de l’iPhone 14 Pro Max, mais les spécifications du modeste iPhone 14 de 6,1 pouces.

Eh bien, ce grand garçon pourrait en fait ressusciter une tradition d’Apple, car les sources de la chaîne d’approvisionnement d’un informateur crédible ayant de bons antécédents lorsqu’il s’agit de scoops sur Apple ou Samsung — Lanzuk — indiquent que le nom « Plus » sera ressuscité d’entre les morts pour l’iPhone 2022.

La dernière fois que la société a utilisé cette marque, c’était en 2017, lorsqu’elle a officiellement dévoilé l’iPhone 8 Plus, aux côtés de l’iPhone 8 normal et de l’iPhone X. Si cette tradition remonte a 5 ans, elle va apparemment miser sur la familiarité de ce surnom avec l’iPhone 14 Plus.

De cette façon, le fan invétéré d’Apple saura qu’il s’agit simplement d’un iPhone 14 avec un écran plus grand, plutôt que de le confondre avec le modèle Max de la série iPhone 14 Pro.

Ainsi, la source affirme qu’Apple conservera le schéma de dénomination de l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, tandis que l’iPhone 14 Plus sera le nom appartenant au modèle moins cher doté d’un écran LTPS OLED de 6,7 pouces. La version normale de 6,1 pouces avec une double caméra arrière sera appelée iPhone 14, complétant ainsi la gamme complète pour 2022.

Une décision logique

Alors que les fournisseurs d’Apple se préparent à expédier les composants, le géant de la technologie se prépare quant à lui à lancer quatre modèles d’iPhone 14, probablement en septembre, l’un d’entre eux pouvant donc être l’iPhone 14 Plus et laissant derrière lui le modèle « mini ».

Cette année, on s’attend à ce qu’Apple distingue les modèles iPhone 14 Pro beaucoup plus qu’à l’accoutumée, avec non seulement de meilleurs écrans et un bloc de caméras différent, mais aussi un processeur plus rapide. Il est donc tout à fait justifié de différencier l’iPhone 14 de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Plus de 6,7 pouces des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, plus rapides et plus chers.