Apple s’apprête à sortir une multitude de nouveaux appareils entre cet automne et le début de l’année 2023, selon un rapport de Mark Gurman de Bloomberg.

Ce que Gurman décrit comme un « déluge » de produits inclurait quatre iPhone 14, un ensemble de nouveaux iPad, trois Apple Watch, plusieurs Mac M2/M3 mis à niveau, une paire de AirPods Pro rafraîchis, un nouveau HomePod et un modèle Apple TV aux spécifications améliorées.

Bien qu’Apple ait annoncé deux nouveaux Mac équipés de son processeur phare M2 lors de sa conférence mondiale des développeurs (WWDC) au début du mois, Gurman s’attend à trouver la puce — et ses variantes — dans plusieurs autres appareils. Cela inclut un Mac mini M2, un Mac mini M2 Pro, des MacBook Pro de 14 et 16 pouces M2 Pro/M2 Max, ainsi qu’un Mac Pro M2 Ultra/M2 Extreme. Bien sûr, il y a le casque de réalité mixte d’Apple, dont on parle depuis longtemps, qui devrait également être équipé d’une puce M2. Si cela ne suffit pas, Gurman affirme que le processeur M3 d’Apple est déjà en préparation et qu’il apparaîtra probablement dans les ordinateurs portables MacBook Air de 13 et 15 pouces qui arriveront l’année prochaine.

Nous savons déjà qu’Apple se prépare à lancer l’iPhone 14 cet automne, et le rapport de Gurman offre un récapitulatif de toutes les rumeurs qui circulent depuis environ un an. Tout d’abord, seuls les modèles Pro et Pro Max recevraient la nouvelle puce A16, plus puissante, ainsi que la prise en charge de l’affichage Always on Display. Les modèles Pro de l’iPhone 14 sont également censés être équipés d’un capteur photo de 48 mégapixels, d’une nouvelle encoche comportant une « découpe en forme de pilule » pour la caméra Face ID, et d’une caméra frontale logée dans un poinçon. Selon Gurman, l’iPhone 14 standard sera doté de la puce A15 qui équipe l’iPhone 13, avec une variante de 6,7 pouces remplaçant le modèle Mini.

En ce qui concerne les iPad, le rapport de Gurman indique qu’Apple lancera des modèles iPad Pro de 11 et 12,9 pouces équipés de la technologie M2 plus tard dans l’année, en plus d’un iPad plus grand, entre 14 et 15 pouces, qui sera disponible « d’ici un an ou deux ». Gurman soutient également une rumeur antérieure de 9to5Mac, qui suggère qu’un nouvel iPad d’entrée de gamme sera livré avec une puce A14, la 5G et la connectivité USB-C.

Apple Watch et HomePod : des mises à niveau attendues

Apple devrait également sortir trois nouveaux modèles d’Apple Watch cet automne : la Watch Series 8 standard, une nouvelle SE et une montre plus « robuste » destinée aux personnes pratiquant des « sports extrêmes ». Gurman note que si la puce S8 présente dans la prochaine Watch Series 8 offrira le même niveau de performance que les précédentes puces S7 et S6, la Watch à venir l’année prochaine disposerait d’un processeur amélioré. Gurman s’attend également à ce qu’Apple abandonne la Series 3 cet automne au profit de la nouvelle SE, qui pourrait également être équipée du processeur S8 — un bond par rapport à la puce S5 qui accompagnait le modèle SE de 2020.

Apple n’a pas eu grand-chose à dire sur tvOS lors de la WWDC, mais Gurman affirme que la société est censée révéler une nouvelle Apple TV avec une puce A14 et un peu plus de RAM cet automne. Cela prépare l’appareil pour les « capacités de jeu supplémentaires » que nous pourrions voir dans tvOS 16, note Gurman.

Apple devrait également lancer une version améliorée du HomePod, mais probablement pas avant l’année prochaine. Selon Gurman, le prochain HomePod sera livré avec une taille et un niveau de performance analogues à ceux du HomePod original sorti en 2018. On s’attend à ce qu’il soit doté d’une puce S8, d’un écran rafraîchi et d’un support potentiel de la « fonctionnalité multi-touch ». »

Les écouteurs AirPods Pro sont également dus pour une mise à niveau, avec Gurman prédisant une nouvelle puce et un son amélioré.