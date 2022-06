Samsung pourrait se rapprocher de son premier smartphone enroulable

Depuis quelques années, les smartphones pliables ont réussi à se faire une place sur le marché, les deux exemples les plus populaires étant les Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 de Samsung. En fait, combinées ensemble, les ventes de ces deux modèles s’élèvent à plus de 7 millions, soit 60 % du marché mondial des smartphones pliables.

Mais, Samsung ne veut pas s’arrêter là ! Il semble que Samsung se prépare à introduire un nouveau facteur de forme dans sa gamme de smartphones — un smartphone enroulable, c’est-à-dire un smartphone dont l’écran s’enroule et se déroule. Samsung a déjà évoqué cette possibilité l’année dernière, et trois brevets récemment accordés laissent maintenant entendre que Samsung pourrait accélérer le rythme.

La première conception montre ce qui ressemble à un écran qui s’étend verticalement, avec une partie du texte décrivant cette conception comme plus rentable en ce qui concerne le processus de fabrication. Cela étant dit, ce modèle ne semble pas vraiment attrayant, car le rapport d’aspect qu’il produirait ne serait pas pratique.

Le deuxième brevet présente une conception d’écran plus réaliste qui se déploie latéralement. L’extension horizontale de l’affichage permet d’obtenir un rapport de taille d’écran plus proche de celui de la plupart des divertissements que nous apprécions sur nos smartphones tout au long de la journée, comme les vidéos YouTube et les jeux.

Le troisième brevet présente également des images d’un écran qui peut s’étendre horizontalement, mais il s’agit d’une conception qui se concentre sur la façon dont un écran enroulable/coulissant pourrait être associé aux caméras du smartphone et comment les deux pourraient fonctionner ensemble. En outre, il examine les moyens de simplifier la conception pour réduire la perte d’énergie et libérer de l’espace à l’intérieur de l’appareil.

Un réel intérêt ?

Nous en sommes à trois générations de la série Galaxy Z Fold, et Samsung a déjà laissé un héritage avec elle. Bien qu’il n’ait peut-être pas été techniquement le premier smartphone pliable, il a été le premier à créer la vague qui a poussé d’autres fabricants à également entrer dans ce marché.

Alors pourquoi Samsung s’intéresserait-il au facteur de forme enroulable si les smartphones pliables actuels se portent bien ? Eh bien, tout d’abord, un Galaxy pliable ne signifie pas nécessairement que les actuels Fold et Flip disparaîtront. Samsung pourrait simplement l’ajouter comme une troisième option parmi lesquelles les clients pourraient choisir. Et, un écran enroulable ouvre des possibilités comme l’élimination du pli pour lequel les modèles actuels sont connus ou rendre le smartphone plus fin et plus facile à tenir en main.

Reste à savoir si les écrans enroulables sont globalement meilleurs que les écrans pliables ou même que les écrans ordinaires.