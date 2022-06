ASUS ROG Phone 6 : Snapdragon 8+ Gen 1 et 16 Go de RAM

ASUS ROG Phone 6 : Snapdragon 8+ Gen 1 et 16 Go de RAM

La nouvelle série Asus ROG Phone 6 arrive le 5 juillet sous la bannière « For Those Who Dare ». Et maintenant, une nouvelle fuite est apparue en ligne, rapporte MySmartPrice, dévoilant presque tout ce qu’il faut savoir sur le smartphone de jeu avant sa sortie officielle.

L’appareil apparaît sur le célèbre site de benchmarking avec le numéro de modèle AI2201_F et le Snapdragon 8+ Gen 1. Le nouveau processeur phare mis à niveau comporte 4 cœurs cadencés à 2,02 GHz et 4 cœurs à 3,19 GHz, prêts à relever tous les défis de jeu que vous voulez lui lancer. Le ROG Phone 6 est équipé du GPU Adreno 730.

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, le smartphone listé sur le site Web est livré avec 16 Go de RAM, mais d’après les précédentes fuites et rumeurs, nous savons qu’une variante de 18 Go de RAM sera également mise en vente, ainsi qu’une version plus modeste (si on peut dire modeste ici) de 12 Go de RAM.

L’appareil a réussi à atteindre 1 323 points dans le test monocoeur et 4 238 points dans le test multicœur, ce qui est un score assez impressionnant dans l’ensemble. Pour référence, le ROG Phone 5 a réussi à atteindre 1 131 points en monocoeur et 3 729 points dans le test multicœur, donc définitivement il y a une amélioration avec la nouvelle génération. Le smartphone de jeu sera équipé d’Android 12 dès sa sortie de l’emballage.

Plus tôt, d’autres spécifications de l’Asus ROG Phone 6 ont été divulguées.

Le point sur les spécifications

Les prochains smartphones ont récemment été repérés sur le site de certification 3C qui a révélé leurs vitesses de charge : 65 W, la même que le prédécesseur, le ROG Phone 5. Et récemment, le réputé Digital Chat Station a divulgué les principales spécifications du smartphone. Le smartphone serait équipé d’un écran OLED de 6,78 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Comme mentionné ci-dessus, le puissant Snapdragon 8+ Gen 1 est le SoC qui alimentera l’appareil. D’autres fuites indiquent qu’une massive batterie d’une capacité de 6 000 mAh permettra de prolonger vos sessions de jeu.

Pour ce qui est de la caméra, on s’attend à ce qu’il soit doté d’une caméra primaire de 64 mégapixels dans un système à trois caméras. Parmi les autres caractéristiques, citons les doubles haut-parleurs stéréo et une chambre de refroidissement VC.

Le lancement sera un événement en ligne le 5 juillet, que vous pouvez regarder ici le moment venu, et il semble que le design de la série ROG Phone 6 sera inspiré par l’espace.