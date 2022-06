Vous pouvez maintenant vous inscrire pour éventuellement pré-commander le Nothing phone (1)

Il a été récemment révélé que le Nothing phone (1) sera disponible dans le cadre d’un système d’invitation, un peu comme la façon dont les smartphones OnePlus ont été initialement vendus. Et pour s’assurer que les gens obtiennent le smartphone facilement malgré cela, Nothing a maintenant ouvert les inscriptions pour que les gens obtiennent un pass de précommande pour un accès facile au smartphone.

Nothing a révélé que vous devrez vous inscrire sur la liste d’attente pour obtenir le pass de précommande du phone (1). Ainsi, vous serez en mesure de précommander le smartphone avant qu’il ne soit disponible à la vente.

With limited availability, pre-order Phone (1) before it goes on sale. And get an exclusive reward. Invite only. Sign up now on: https://t.co/AKTOkTLzq4 pic.twitter.com/hLMeUgIeVX — Nothing (@nothing) June 24, 2022

Bien sûr, la vente se fera sur invitation uniquement et tout le monde ne pourra pas y avoir accès. Pour cela :

Il suffit de se rendre sur le microsite de précommande de Nothing et d’appuyer sur l’option « S’inscrire pour la liste d’attente »

Entrez votre adresse e-mail et vous devrez ensuite vérifier par un OTP envoyé à votre adresse e-mail

Ensuite, saisissez votre nom complet

Définissez un mot de passe

Si vous recevez un code d’invitation, vous pouvez le saisir et obtenir le pass de précommande. Cependant, vous devez savoir que Nothing fournira d’abord les invitations aux membres de sa communauté, avant de s’adresser au grand public. Et si vous n’êtes que sur la liste d’attente, vous pouvez recommander à vos amis de monter en grade et ainsi avoir davantage de chances d’obtenir l’invitation. De plus, vous pouvez également vérifier l’évolution de votre position sur la liste d’attente.

Rendez-vous le 12 juillet

Une fois l’invitation reçue, vous pouvez vous rendre sur Flipkart, payer un montant remboursable de 25 euros et vous aurez la possibilité de précommander le smartphone. Vous pourrez le faire jusqu’au 30 juin. Lorsque le Nothing phone (1) sera lancé le 12 juillet, vous pourrez l’utiliser pour commander le smartphone sur Flipkart.

Le pass de précommande permet également de bénéficier d’une offre spéciale sur les accessoires du phone (1) et d’offres de précommande exclusives. Flipkart mentionne des avantages tels que l’EMI sans frais, une protection complète du mobile, des offres d’échange et des gratuités.

Davantage de clarté sur l’ensemble du système d’invitation sera fournie une fois que le smartphone est sorti et cela se produira le 12 juillet.