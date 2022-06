Avec iOS 16, les iPad perdront bientôt la capacité de servir de hub de la maison connectée

by

Suite au lancement d’iOS 16 plus tard cet automne, vous ne pourrez plus utiliser un iPad comme hub domestique pour contrôler les appareils HomeKit. La nouvelle nous parvient par l’intermédiaire de Steve Moser, développeur iOS et rédacteur de MacRumors, qui a fouillé dans le code de la bêta 2 d’iOS 16. Il a publié ses découvertes sur un long fil Twitter qui passe en revue certains des autres changements à venir sur les appareils Apple.

MacRumors rapporte que, lors de la mise à jour d’un iPad vers iOS 16, un nouveau message apparaîtra dans l’application Maison qui indique « Un hub domestique est nécessaire pour profiter de fonctionnalités telles que la réception de notifications d’accessoires et la possibilité pour d’autres personnes de contrôler votre maison. Vous ne pourrez pas afficher les maisons partagées tant que ces maisons ne seront pas également mises à niveau vers la dernière version de HomeKit. L’iPad ne sera plus pris en charge en tant que hub domestique ici ».

Si vous vous rendez sur la page de prévisualisation d’iOS 16, et que vous faites défiler l’écran jusqu’aux petites lignes en bas de page, Apple confirme cette information en indiquant que seuls les Apple TV et les appareils HomePod peuvent être utilisés comme hub domestique. MacRumors suggère que ce changement pourrait être lié à la nouvelle prise en charge de Matter.

Matter est une norme de maison connectée en cours de développement par plusieurs entreprises technologiques, dont Apple, Google et Amazon. Il s’agit d’un protocole universel destiné à sauver l’industrie de la maison connectée. La norme est prévue pour l’automne 2022, ce qui correspond à la fenêtre de lancement d’iOS 16.

À l’exception de l’abandon de l’iPad, la majorité des changements sont relativement mineurs. Moser affirme que de nombreux textes seront modifiés. Par exemple, Apple Car Key dira désormais « L’entrée passive peut être disponible lorsque votre iPhone a besoin d’être rechargé ». Certaines applications, comme Santé, auront des icônes légèrement différentes.

Un « mode jeu », un format 3:2 pour l’application iPhone Camera

Pour commencer, Apple Maps recevra de nouveaux itinéraires optimisés pour les vélos électriques. Il y aura également un « mode jeu », mais on n’en sait pas beaucoup plus. iOS 16 prend en charge de manière native les manettes de la Nintendo Switch Pro, ce mode pourrait donc être lié au nouveau support d’Apple pour les jeux. Moser a également découvert qu’Apple travaille sur un format 3:2 pour l’application iPhone Camera qui n’a pas été activé. Il affirme qu’il pourrait s’agir d’un ajout à un futur iPhone.

N’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’une version bêta. On ne sait pas si et quand l’un de ces éléments sortira — à l’exception des iPad qui perdent le support du hub domestique. Vous pouvez en fait essayer la nouvelle version bêta d’iOS 16 pour les iPhone et les iPad en la téléchargeant sur le site des développeurs d’Apple.