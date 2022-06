iOS 16 pourrait contourner les CAPTCHAs dans les applications et sur le Web

Il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations majeures à aimer dans la future mise à jour logicielle d’Apple pour les iPhone 8 à 13, mais si vous avez déjà été au bord de la dépression à cause d’un CAPTCHA inutilement compliqué, vous pourriez en fait apprécier une petite chose d’iOS 16 plus que votre écran de verrouillage « réimaginé » ou le mode de mise au point largement amélioré.

Dévoilée en grande pompe lors de la Worldwide Developers Conference 2022 (WWDC) il y a quelques semaines, la dernière version d’iOS n’a pas été entièrement détaillée sur la scène virtuelle de Cupertino, laissant les développeurs découvrir… des choses intéressantes à chaque nouvelle bêta.

Bien que nous soyons toujours sur une version bêta 1 (non publique), les personnes de XDA Developers ont remarqué une option non signalée auparavant dans le sous-menu Mot de passe et sécurité de la section Apple ID dans l’application Paramètres au cours du week-end.

Cette fonctionnalité est appelée de manière assez générique « Vérification automatique », et comme expliquée dans sa description officielle, son but est de permettre aux utilisateurs d’iPhone de « contourner les CAPTCHAs dans les applications et sur le Web ». Apparemment activée par défaut, l’option peut évidemment être désactivée en quelques tapotements, mais si elle fonctionne comme annoncé, on peut penser que personne ne voudra jamais le faire.

Malgré toutes les avancées technologiques en général et les améliorations de l’IA en particulier au cours de la dernière décennie, les CAPTCHA semblent avoir régressé avec le temps, devenant de plus en plus alambiqués et, soyons francs, ennuyeux, car ils tentent maladroitement (et souvent inefficacement) de distinguer les ordinateurs des humains.

Si vous avez déjà passé plus de deux secondes à vous demander si un petit carré avec un minuscule point rouge dessus compte comme l’image d’un feu de signalisation ou si c’est un bus ou un camion représenté dans un brouillard absolu au coin d’une rue lointaine, il semble qu’Apple veuille vous rendre la vie beaucoup plus facile.

Reste à voir comment elle fonctionne

Bien sûr, il reste à voir comment cette technologie fonctionnera dans le monde réel (en ligne) à l’automne et combien de sites Web et d’applications permettront aux ordinateurs d’Apple de se faire passer pour un humain en votre nom. Après tout, les CAPTCHA existent (théoriquement) à des fins de sécurité et non pour tester votre santé mentale et votre patience, comme cela peut sembler le plus souvent pour l’utilisateur ordinaire d’iOS, d’Android, de Windows ou de Mac.

À propos, la fonction de vérification automatique fonctionne apparemment sur la première version bêta pour développeurs d’iPadOS 16 et de macOS Ventura, en plus d’iOS 16, ce qui me rend naturellement encore plus enthousiaste à l’idée de faire nos adieux (multi-plateformes) aux « tests de Turing publics complètement automatisés pour distinguer les ordinateurs des humains ». Bon débarras !