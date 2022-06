Les lunettes AR d’Apple entrent en phase de conception avant leur lancement prévu fin 2024

Des portails Web d'hôpitaux américains envoient des données à Facebook

Apple prépare deux tout nouveaux produits, un onéreux casque de réalité mixte qui pourrait être dévoilé en janvier 2023, puis plus tard, des lunettes AR à un prix beaucoup plus bas. Et maintenant, un nouveau rapport fait la lumière sur la possible sortie de ces lunettes de réalité augmentée (AR).

Selon une note de Jeff Pu, analyste de Haitong Intl Tech Research, relayé par 9to5Mac, les lunettes AR d’Apple sont désormais entrées dans la phase de développement du design, une étape importante vers le produit final.

L’analyste précise en outre qu’un prototype sera prêt d’ici la fin de l’année, et que la production de masse devrait commencer au second semestre 2024. Évidemment, les choses peuvent changer, car il s’agit d’un horizon lointain.

L’analyste écrit ce qui suit dans sa note :

Nous nous attendons à ce qu’elle adopte la technologie des guides d’ondes, et Corning (GLW) et Hoya (7741 JP) sont en train d’échantillonner le verre. Nous pensons que Lante bénéficiera du partenariat avec Corning.

C’est intéressant, ne serait-ce que parce que nous n’entendons pas beaucoup parler des lunettes AR, et certainement pas autant que du casque de réalité mixte qu’Apple se prépare à annoncer début 2023.

Des lunettes pour remplacer l’iPhone…

Cependant, les lunettes AR d’Apple se présentent certainement comme le produit dont beaucoup de gens peuvent bénéficier, et certains affirment même que ces lunettes ont le potentiel de remplacer un iPhone dans une période de 10 ans.

Contrairement au casque de réalité mixte plus volumineux que vous ne pourrez probablement porter que pendant quelques heures au maximum et qui sera axé sur une puce rapide et des graphiques de haute qualité, les lunettes AR sont destinées à une utilisation plus légère tout au long de la journée, tous les jours, un peu comme des lunettes de vue ordinaires.