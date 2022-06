Windows 11 teste des fonctionnalités de confidentialité pour voir quelles applications vous ont espionné

Windows 11 dispose d’une nouvelle fonctionnalité de protection de la vie privée, actuellement en cours de test, qui vous permet de vérifier quelles applications que vous avez installées ont récemment accédé aux matériels sensibles de vos ordinateurs, tels que votre microphone et votre appareil photo.

Récemment, Windows 11 a publié des mises à jour pour améliorer l’expérience client. En outre, la société a travaillé sur de nouveaux correctifs pour rendre les choses plus « agréables », y compris des outils d’accessibilité auditive et visuelle.

Aujourd’hui, une autre mise à jour est en préparation. La nouvelle fonction « Privacy Auditing » de Windows 11 est une précieuse amélioration qui est encore en cours de test. Le vice-président de Microsoft en charge de la sécurité des entreprises et des systèmes d’exploitation, David Weston, l’a initialement révélée sur Twitter.

New Windows 11 Privacy Auditing features allow you to see history of sensitive device access like the Microphone pic.twitter.com/vq3IJkAIMO

— David Weston (DWIZZZLE) (@dwizzzleMSFT) June 16, 2022