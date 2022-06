Twitter pourrait bientôt vous demander de modifier un tweet potentiellement offensant

Les utilisateurs de Twitter ont toujours voulu un bouton d’édition et, pour leur plus grand bonheur, la plateforme a récemment confirmé que le travail sur cette fonctionnalité était en cours. Bien que nous n’ayons pas encore de détails précis à ce sujet, il semble que Twitter ait commencé à déployer cette fonctionnalité pour les tweets jugés offensants. Mais, il y a une mise en garde.

Selon Mukul Sharma, Twitter a commencé à déployer une fonction de modification, qui vous demandera de modifier un tweet qui peut être offensant par le biais d’un message pop-up. Ainsi, lorsque vous publiez un tweet sur la plateforme et que Twitter estime qu’il est désobligeant, il vous demandera de reconsidérer le choix de vos mots. Vous pouvez soit le revoir et modifier le tweet, soit le publier tout simplement.

Twitter Edit button is here, but only for potentially abusive/harmful/offensive tweets for now.

Plus, Twitter is testing a like/dislike feature, which lets you view the stats (likes, comments, RTs) in the notifications section itself and lets you engage with the tweet right there pic.twitter.com/UovNjhdFek

— Mukul Sharma (@stufflistings) June 20, 2022