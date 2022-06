Google Messages offrirait la personnalisation des actions de glissement ou de les désactiver entièrement

Si vous êtes sous Android et que vous utilisez Google Messages, vous savez peut-être déjà qu’un glissement de gauche à droite pour chaque contact peut faire l’une des trois choses suivantes : ouvrir le nouveau tiroir de navigation à gauche, exécuter la fonction retour d’Android ou archiver une conversation. Ces actions sont prédéfinies et fonctionnent en fonction de la durée pendant laquelle vous maintenez votre doigt appuyé avant de glisser ou du point à partir duquel vous commencez votre glissement.

